Lörrach-Haagen. Am Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 11. September, beteiligt sich der Röttelnbund mit der Burg Rötteln. Bundesweiter Veranstalter ist die Deutsche Stiftung für Denkmalschutz. Der Tag steht mit seinem Motto „Gemeinsam Denkmale erhalten“ ganz im Zeichen des gemeinschaftlichen Handelns. Das Motto ist hochaktuell. Im Mittelpunkt wird das gemeinsame Arbeiten für die Erhaltung des kulturellen Erbes stehen. Die Zusammenarbeit und das Zusammenspiel von Privatleuten, Vereinen mit anderen Bezugspersonen aus dem Bereich Denkmalschutz und Denkmalpflege rücken in den Blickpunkt. Mit dabei ist der Röttelnbund Haagen. Der Verein wurde im Jahr 1926 gegründet und hat während seines 90-jährigen Bestehens große Leistungen vollbracht.Der Verein will nach den Worten von Burgvogt Uwe Gimpel die Gelegenheit nutzen, um der interessierten Bevölkerung die großartige ehrenamtliche Leistung näher zu bringen. Von 10 bis 18 Uhr lädt der Röttelnbund zur Besichtigung der Burgruine Rötteln ein. „Wir wollen allen Besuchern einen Blick hinter die Kulissen ermöglichen. Vereinsmitglieder werden im Archiv, in den Werkstätten, dem Trauzimmer und der Burgstube als Ansprechpartner bereitstehen“, erläutert Gimpel das ganztägige Angebot des Röttelnbundes . Um 10, 13, 15 und 17 Uhr werden Burgführungen angeboten. Bei einem Spaziergang durch die Burganlage wird deren Geschichte und Gegenwart erläutert. Gemäß dem Grundgedanken der bundesweiten Veranstaltung wird kein Eintritt am Tag des offenen Denkmals erhoben. Gimpel und seine Mitstreiter hoffen, zahlreiche interessierte Bürger begrüßen zu können. Weitere Infos zur Burg gibt es unter www.burgruine-roetteln.de und unter: www.tag-des-offenen-denkmals.de.