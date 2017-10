Lörrach Gemeinsam gegen Menschenhandel

Dem weltweiten Aufruf, beim „Walk for Freedom“ ein Zeichen gegen Menschenhandel zu setzen, folgen am kommenden Samstag, 14. Oktober, zum zweiten Mal auch Menschen aus Lörrach und der Region.

Lörrach. Moderne Sklaverei und Zwangsprostitution gibt es auch in Deutschland, nicht nur in fernen Ländern. Für die Freiheit anderer laufen, das ist das Ziel des „Walk for Freedom“. Die weltweit agierende Non-Profit-Organisation A21 (siehe Info) ruft dazu auf. Veranstalter in hunderten Städten in 50 Ländern beteiligen sich an der Aktion.

„Wir wollen auf die Millionen Männer, Frauen und Kinder aufmerksam machen, die heutzutage noch in Sklaverei gefangen sind und gleichzeitig Spenden sammeln, um den Opfern konkret zu helfen“, erklären Lena Kubon und Ramona Sebald von der Gemeinde der offenen Tür, dem diesjährigen Walk-Veranstalter in Lörrach.

Bereits 2016 gingen Hunderte in deutschen Städten auf die Straße, weltweit fanden in 39 Ländern über 270 Events statt. „Vielen Menschen ist das Problem nicht bewusst, aber es betrifft auch unser Land und sogar unsere Region“, sagen Kubon und Sebald.

Neben der Lerchenstadt findet die Veranstaltung am Samstag in 16 weiteren deutschen Städten statt – zeitnah zum EU-Tag gegen Menschenhandel am 18. Oktober. Bundesweit unterstützen viele Vereine, Gruppen und Kirchengemeinden die Arbeit von A21 und setzen sich gegen diese „weltweite Ungerechtigkeit“ ein. Laut aktuellen UN-Schätzungen leben mittlerweile rund 40 Millionen Menschen in modernen Formen von Sklaverei – ein Viertel davon sind Kinder. Aber nur ein Prozent der Opfer wird bislang gerettet.

„Was den Walk For Freedom besonders macht, ist die lange Reihe schwarz gekleideter, schweigender Teilnehmer“, erklären die Organisatorinnen. Sie repräsentieren die Opfer von Menschenhandel, die keine Stimme haben. Während diese Schlange durch die Innenstadt zieht, verteilt ein Helferteam Informationen an Passanten.

Christine Caine, A21-Gründerin, wird in einer Mitteilung: „Wir sind absolut davon überzeugt, dass Sklaverei zu unseren Lebzeiten abgeschafft werden kann. Beim Walk for Freedom können wir alle unsere Füße gebrauchen und Schritte tun, um einen Unterschied zu machen.“ Alle Veranstalter unterstützen dieses Ziel. „Wir wollen uns für die Rettung und Wiederherstellung von Menschen, die wie Waren gehandelt und ausgebeutet werden, einsetzen“, sagen die beiden Organisatorinnen Kubon und Sebald.

Treffpunkt in Lörrach ab 10 Uhr (Beginn 11 Uhr) an der Christuskirche, Nansenstraße 6. Anmeldung und Infos unter: www.a21.org/loerrach -de; Dresscode: schwarze Kleidung sowie Schirme, welche vor Ort erworben werden können.

Über A21

A21 setzt sich gegen Menschenhandel ein und ist eine globale Non-Profit-Organisation mit zwölf Büros weltweit. Die Arbeit basiert auf einer Vier-Säulen-Strategie, die dem „Palermo-Protokoll” der Vereinten Nationen entnommen ist – Prävention: Aufmerksamkeit und Bildung; Schutz: sichere Unterkünfte und Übergangswohnungen für Opfer; Strafverfolgung: rechtliches Vorgehen gegen Täter und Kooperation mit Regierungsbehörden, Polizei und lokalen Einrichtungen.