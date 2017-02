Lörrach. Nach dem erfolgreichen Auftakttreffen des begleitenden Lenkungskreises des Zukunftsforums „Lörrach+“ (wir berichteten) lädt das Zukunftsforum nun die Bürgerschaft ein, sich mit weiteren Themen des Wandels in der Region Lörrach einzubringen und in der Umsetzung bis zum Herbst mitzuwirken.

Das Zukunftsforum, eine Kooperation von Schöpflin Stiftung und „fairNETZt“, bringt Menschen aus Bildung, Kultur, Zivilgesellschaft, Politik, Verwaltungen, Wirtschaft zusammen, um gemeinsam die Zukunft unserer Region aktiv zu gestalten: „Gemeinsam wollen wir einen Wandel zu mehr ökologischer Nachhaltigkeit, sozialem Zusammenhalt, regionaler Wirtschaftund insgesamt mehr Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft gestalten“, schreiben die Organisatoren in einer Mitteilung.

Vergangene Woche ist das Zukunftsforum mit dem Auftakttreffen des Lenkungskreises gestartet. Dieser begleitet die Arbeiten des Zukunftsforums strategisch und inhaltlich. Er setzt sich aus Vertretern von Landkreis und Stadt Lörrach, aus den Bereichen Bildung, Soziales, Kultur, Umwelt/Nachhaltigkeit, Wirtschaft, trinationale Region und Bürgerschaft zusammen.

Gemeinsam habe man den weiteren Prozessablauf vereinbart, erste Themenvorschläge für die Arbeit des Zukunftsforums gesammelt und priorisiert, so die Mitteilung weiter. Als Themenfelder wurden Zukunft der Arbeit, gesellschaftliche Diversität, Lebensraum und Infrastruktur sowie Demokratieentwicklung diskutiert.

Das Zukunftsforum ist öffentlich, weshalb jetzt auch die Bevölkerung aufgerufen ist, bei der Themensammlung mitzuwirken. Ein entsprechender Aufruf ist auf den Websites der Schöpflin-Stiftung (www.schoepflin-stiftung.de/wandel.html) und von fairNETZt Lörrach (www.fairnetzt-loerrach.de/zukunftsforum-loerrach) geschaltet, wo auch nochmal die Kriterien für die daraus erwachsenden Projekte aufgeführt sind.

„Wir möchten interessierte und engagierte Bürger dazu ermutigen, sich mit ihren Zukunftsthemen einzubringen, die für den angestrebten Wandel in Lörrach wichtig sein könnten“. schreiben die Organisatoren.

Im weiteren Verlauf des Projektes sollen Denkwerkstätten auf den Weg gebracht werden, um die priorisierten Themen konkret aufzuarbeiten. Auch in den Denkwerkstätten kann Jeder teilnehmen, wer sich für das jeweilige Themenfeld interessiert. Die gemeinsame Arbeit mündet dann in einen öffentlichen Zukunftstag am 16. Oktober, an dem die Ergebnisse vorgestellt, diskutiert und als Projekte auf den Weg gebracht werden sollen.