Lörrach Gemeinsames Mahl in der Eiszeit

Von Gerd Lustig

Trotz des aktuell sehr schwierigen politischen Verhältnisses zwischen Deutschland und der Türkei fand das Iftar-Essen – das sogenannte Fastenbrechen – am Samstagabend auf dem Alten Markt in Lörrach statt – allerdings mit nur geringer deutscher Beteiligung.

Lörrach. Politisch ist die deutsch-türkische Beziehung derzeit abgekühlter denn je, um nicht zu sagen: Es herrscht Eiszeit. Doch so belastet das Verhältnis der beiden Staaten, vornehmlich durch nicht nachvollziehbare Aktionen des türkischen Präsidenten Erdogan auch ist, so war die Politik dennoch nur ein Thema am Rande beim Iftar-Essen. „Bei unserem Fest zum Fastenbrechen zum Ende des Ramadan wird die Politik bewusst herausgehalten, das Essen ist vielmehr eine Möglichkeit der Begegnung und des Austauschs“, machte Yavuz Hallac, Vorsitzender des Moschee-Vereins IGMG Fatih Canii deutlich.

Und überhaupt wollten er – und auch die anderen türkischen Gastgeber – weder über Politik in ihrem Heimatland noch über die aktuellen Vorgänge zwischen Deutschland und der Türkei sprechen. Auch nicht Basri Begen (Ditip) und Gastredner Özcan Kuri vom IGMG-Regionalverband Freiburg-Donau.

Der rief allerdings eindringlich dazu auf, Brücken zwischen den Menschen zu bauen, die sich einander fremd sind. „Wir müssen nicht nur uns als Gesprächspartner und als Freude anbieten, sondern auch als Vermittler zwischen den Kulturen“, forderte er. Es gelte vor allem, Misstrauen und Argwohn abzubauen. Dabei sieht er nicht nur die Aufnahmegesellschaft in der Pflicht, sondern auch die Muslime selbst, die sich über viele Jahrzehnte von Misstrauen hätten leiten lassen. „Die Vielfalt der Menschen ist doch gottgewollt“, so Kuri.

Bereits zum elften Mal hatten die Lörracher Muslime auf dem Alten Markt zum gemeinsamen Iftar-Essen eingeladen. Neben der Fatih Canii-Moschee zählte die vom türkischen Staat beeinflusste türkisch-islamische Gemeinde Ditib dazu, weiterhin die Internationale Kommission der Stadt Lörrach. Nicht mit von der Partie war diesmal der VIKZ (Verband der Islamischen Kulturzentren). „Keine Ahnung warum, nicht, vielleicht aus finanziellen Gründen“, mutmaßte IGMG-Mann Hallac. Eine genauere Erklärung für die Abwesenheit hatte er nicht.

Dennoch wurde wiederum zum öffentlichen Iftar-Essen – wie gewohnt mit einigen Hundert Besuchern – eingeladen. Nur wenige Deutsche nahmen die Einladung an. Die Muslime fasten im Fastenmonat Ramadan von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Nach Sonnenuntergang wird das Fastenbrechen mit dem gemeinsamen Iftar-Essen gefeiert. In muslimischen Ländern hat dies Tradition – in Lörrach inzwischen ebenfalls.

Oberbürgermeister Jörg Lutz, der ebenfalls ein Grußwort sprach, erinnerte daran, dass das Erlernen der Sprache das Wichtigste sei, um im Gastland Fuß zu fassen und wirklich anzukommen: „Sonst kann man nicht richtig heimisch werden“, betonte das Stadtoberhaupt. Und Lutz wurde im Gespräch mit unserer Zeitung konkret: Er könne beispielsweise nicht verstehen, dass ein Imam wie Haslan Dogkrukan schon 16 Jahre in Lörrach lebe und kein Deutsch spreche, weshalb mit ihm keine richtige Kommunikation möglich sei. Lutz ermunterte die Anwesenden im Sinne eines guten Zusammenlebens: „Lassen Sie Lörrach zu Ihrer zweiten Heimat werden.“