Seit Juni 2016 verbindet die neue Buslinie 10 die Ortsteile Haagen, Hauingen und Brombach. Am Dienstagabend berichtete die Stadtverwaltung in den Ortschaftsräten über die Entwicklung des neuen Ortsbusses.

Lörrach (pad/gr/dr). Bei der Sitzung des Ortschaftsrats Haagen berichtete Arne Lüers, in der Stadtverwaltung für Mobilität zuständig. Betrieben wird die Buslinie vom Unternehmen Maxi Taxi im Auftrag der Stadtwerke. Es ist kein echter Bus, sondern ein Großraumtaxi mit sieben Sitzen, das im Stundentakt drei Schleifen in den drei Ortsteilen fährt. Nachteil: Rollstühle, Rollatoren und Kinderwagen können so gut wie nicht transportiert werden. In Haagen soll der Ortsbus die Wohngebiete und insbesondere das Neubaugebiet Belist an die Regio-S-Bahn anbinden. Ab Samstagmittag und am Sonntag kann weiterhin das Anrufsammeltaxi bestellt werden.

„Auf der 10 läuft es gut“, so Lüers‘ Einschätzung gegenüber den Ortschaftsräten. Es gebe wenig Beschwerden, und gegenüber den Anfängen sei fast eine Verdopplung der Fahrgastzahlen zu verzeichnen. So benutzten im Dezember 456 Passagiere die Großraumtaxis, die mittels Magnetschildern mit der Aufschrift „Ortsbus“ gekennzeichnet sind.

Mehrere Ortschaftsräte beurteilten die Bilanz des Ortsbusses indes als durchwachsen und forderten Verbesserungen. Christa Rufer (SPD) kritisierte die ihrer Meinung nach mangelnde Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit, wegen der der S-Bahn-Anschluss der Passagiere gefährdet sei. Täglich seien zudem unterschiedliche Fahrzeuge im Einsatz, weshalb sie kaum als Stadtbus erkennbar seien.

Ulrike Krämer (CDU) regte an, die Routenführung zu überdenken. Jetzt schon das noch unbebaute Neubaugebiet Belist anzufahren, sei unnötig. Es gebe andere Punkte wie etwa Röttelnweiler, die eher angeschlossen werden sollten. Nach Wahrnehmung von Alfred Kirchner (CDU) fährt der Ortsbus fast immer leer durch Haagen, weshalb er spezifische Fahrgastzahlen für die Haagener Schleife forderte. In der aktuellen Ausgestaltung bezeichnete er den Ortsbus in Haagen gar als „unnötig“.

Ortsvorsteher Horst Simon mahnte, die Linie „nicht kaputtzureden“ und die Anregungen und Kritikpunkte von den Stadtwerken prüfen zu lassen. Entsprechend nahm der Ortschaftsrat Lüers Bericht zur Kenntnis, erteilte den Stadtwerken einen Prüfauftrag und bat um einen Zwischenbericht im Mai.

Gut angenommen wird die neue Linie von der Hauinger Bevölkerung. Im Ortschaftsrat berichtete Wolfgang Droll, Betriebsleiter der Stadtwerke, dass die angebotene Verbindung pro Tag durchschnittlich von 30 Personen in Anspruch genommen wird – in Hauingen hauptsächlich von Bürgern, die in den Nachbarorten ihre Einkäufe erledigen.

Ortsvorsteher Günter Schlecht rechnet bis „in ein paar Jahren“ mit einem größeren Fahrzeug: Wenn die Linie weiterhin gut frequentiert werde, müsse über den Einsatz eines größeren Fahrzeugs gesprochen werden.

Ein Linienbus scheide allerdings aus, betonten Schlecht und Droll übereinstimmend unter Hinweis auf die zum Teil schmalen Straßen und engen Abzweigungen entlang der Route. Hingegen wäre ein Kleinbus geeignet. Voraussetzung: Die Linie wird von Fahrgästen weiterhin gut, wenn nicht noch besser angenommen. Um die Attraktivität des Angebots zu steigern, kündigte Droll eine Werbekampagne mit Flyern an.

Sprecher aller Fraktionen begrüßten die Anstrengungen der Stadt zur Verbesserung der Ortsverbindungen. Schlecht wies darauf hin, dass im Rathaus Hauingen Punktekarten gekauft werden können.

Ganz ohne Kritik ging die Diskussion aber nicht vonstatten. Bemängelt wurde die derzeitige Bezeichnung der Haltestellen. Deshalb wird angestrebt, den bisherigen Haltepunkt „Steinenstraße“ in „Hägelbergstraße“ umzubenennen und der Station „Im Brunngärtle“ den korrekten Namen „Steinenstraße“ zu geben, da sich dieser „Stopp“ tatsächlich beim Gasthaus „Traube“ an der Steinenstraße befindet.

Im Brombacher Rat stellten Wolfgang Droll und Arne Lüers gemeinsam den Bericht über die neuen Linien aus Brombacher Sicht vor. Eine große Diskussion kam im Gremium nicht auf. Es wurde lediglich bemängelt, dass die Großraumtaxis schlecht als Ortsbus erkennbar seien, zumal die Schilder nicht immer gut sichtbar angebracht seien, so der Vorwurf.