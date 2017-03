Lörrach-Brombach (mek). Durch die Löscharbeiten auf dem Werksgelände der Lauffenmühle am Haagensteg (wir berichteten ausführlich) am Montag entstand ein übel riechendes Schwefeldioxidgemisch, welches durch drehende Winde am späten Montagabend in angrenzende Wohngebiete, das Stadtgebiet Lörrach und das Schweizer Grenzgebiet gelangte. Hier führte es zu erheblichen Geruchsbelästigungen.



Die Ursache warum der Container, in welchem rund 1000 Kilogramm Natriumhydrosulfit gelagert waren, in Brand geraten war, ist unterdessen noch immer ungeklärt, wie die Feuerwehr am Dienstagmorgen mitteilte.



Bei dem Großeinsatz waren die Feuerwehren Lörrach, Hauingen, Haagen, Weil am Rhein, Rheinfelden und Schopfheim mit insgesamt knapp 100 Mann vor Ort. Der Rettungsdienst war mir drei Notärzten aus Lörrach, Schopfheim und Maulburg sowie 35 Mitarbeitern des DRK im Einsatz. Die Polizei war mit sechs Streifenbesatzungen vor Ort.



Des Weiteren unterstütze die Werksfeuerwehr der Firma DSM aus Grenzach-Wyhlen mit zwei Fahrzeugen und sieben Mann, die lokalen Einsatzkräfte. Die Werksfeuerwehr verfügt über ein besonderes Universallöschfahrzeug mit Löschpulver, das zur Bekämpfung des Chemikalienbrands eingesetzt wurde.



17 Personen erleiden Reizungen der Atemwege und Augen



Durch Reizungen von Atemwegen und Augen wurden 15 Feuerwehrleute und zwei DRK-Mitarbeiter verletzt. Zwei Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden vorsorglich, zwecks weiterer Untersuchungen, ins örtliche Krankenhaus eingeliefert. Alle anderen konnten nach kurzer ärztlicher Versorgung vor Ort entlassen werden.



Gegen 20 Uhr konnten die Maßnahmen der Einsatzkräfte vor Ort beendet werden. Nach Abschluss aller Einsatzmaßnahmen wurde die Warnmeldung für die Bevölkerung zurückgenommen.



Ein großer Sachschaden ist nach ersten Informationen des Betreibers durch den Brand nicht zu verzeichnen. Dieser dürfte sich auf rund 4000 Euro belaufen, was sich auf den Container und die darin befindliche Chemikalie beschränkt.



Die betroffene Anlage wurde laut Polizei beschlagnahmt. Zur Klärung der Brandursache wurde die Anlage am Dienstag von Beamten des Fachbereiches Gewerbe/Umwelt des Polizeipräsidiums Freiburg überprüft. Dazu werde eventuell auch ein Sachverständiger hinzugezogen, so die Polizei.