Lörrach Gesunde Mehrheit für Lörrach

22:09 Fall Bögerl: Gesuchter könnte tatsächlich Mörder sein

Heidenheim - Die Ermittler halten den gesuchten Verdächtigen im Mordfall Bögerl mit einiger Sicherheit für den Täter. "Nach unserer Einschätzung könnte dieser Unbekannte tatsächlich der Mörder von Maria Bögerl sein", sagte Michael Bauer von der Ulmer Polizei in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst". Der Verdächtige hatte im Juli 2016 in Hagen in betrunkenem Zustand zwei Männer angesprochen und gesagt, er habe Maria Bögerl erstochen. Maria Bögerl, die Ehefrau des damaligen Heidenheimer Sparkassenchefs, war am 12. Mai 2010 aus ihrem Haus entführt und umgebracht worden.