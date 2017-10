Lörrach Gesungen mit Herzblut

Von Veronika Zettler

Lörrach. Zum Schluss gab es stehende Ovationen. Denn eines hatte der Auftritt klar gezeigt: Dianne Reeves ist unvermindert eine der bedeutendsten Jazzsängerinnen der Gegenwart. Exakt 30 Jahre nach Erscheinen ihres legendären Blue-Note-Albums „Dianne Reeves“, aufgenommen mit Größen wie Freddie Hubbard, Herbie Hancock und George Duke, verblüfft sie mehr denn je als eine der fähigsten Vokalistinnen des Genres.

Während des rund eineinhalbstündigen, pausenfreien Konzerts schöpfte die 60-Jährige aus einem anscheinend grenzenlosen Vorrat an stimmlichen Fertigkeiten. Hinzu kam ihre starke Bühnenpräsenz und eine sympathische, ganz und gar undivenhafte Ausstrahlung. „Lehnt euch zurück und entspannt euch“, hatte sie eingangs ihr Publikum aufgefordert, „und wir tun hier oben, was wir so lieben“.

Reeves’ Stimme schillerte im Burghof in Bestform: Flexibel, sicher und versiert in allen Techniken des Jazzgesangs. Mal glitt sie vom seufzenden Timbre ins kraftstrotzende Vibrato, dann wieder hüpfte sie in lupenreinem Scat- und Vocalese-Gesang abenteuerlichste Tonleitern hinab, um dort in brummende Baritonfarben einzutauchen. Schließlich sang sie Up-Tempo-Nummern mühelos und gleichzeitig so druckvoll, dass immer wieder Zwischenapplaus aufbrandete. Keine Frage: Dianne Reeves hätte auch im Opernfach Karriere machen können.

Die vierköpfige Band leistete ihren Beitrag zu einem hochkarätigen Abend. Da war zum einen das aus Rom stammende und frisch zur Band gestoßene Klaviergenie Andrea Rea. Außerdem an der Gitarre Reeves’ brasilianischer Seelenverwandter („mein Bruder von einer anderen Mutter“) Romero Lubambo, dazu am Schlagzeug Terreon Gully und am Bass der majestätisch groovende Reginald Veal. Überhaupt der Groove: In diesem zu Rock-Lautstärke aufgedrehten Programm entwickelten die millisekundengenauen Einsätze der Musiker ihren eigenen Sog.

Wie schon bei früheren Projekten ließ Dianne Reeves auch im Burghof die Grenzen zwischen Jazz, Pop, R&B und Latin verschwimmen. Überdies brachte vornehmlich Gitarrist Romero Lubambo an seiner Gibson Les Paul eine satte Prise Rock ins Spiel.

Nachdem die Musiker im Opener ihre solistischen Visitenkarten abgegeben hatten, kam Dianne Reeves zum zweiten Stück auf die Bühne – stilsicher in ein Kleid mit rosa Notenschlüssel-Muster gewandet. Zum Auftakt gab es „Dreams“ von Fleetwood Mac, neu arrangiert zur wehmütigen Scat-Ballade, wie man sie auch auf ihrem 2013 erschienenen Album „Beautiful Life“ nachhören kann. Als Reeves wenig später bei „The Twelfth Of Never“ neben dem Klavier Platz nahm, fühlte man sich noch in den hintersten Burghof-Reihen in eine kuschlige Jazz-Bar verfrachtet. Die Dramaturgie saß, ohne einstudiert zu wirken.

Insgesamt präsentierte Reeves eine vielfältige Revue aus Standards, Hits und Eigenkompositionen, wobei die einzelnen Nummern auch in sich abwechslungsreich arrangiert waren und es bei keiner Interpretation an Herzblut fehlte.

Das nächste Lied habe sie für George Clooneys Film „Good Night, and Good Luck“ gesungen, wo sie auch eine Filmrolle hatte, erzählte sie, um sogleich im Duett mit dem Bass ein weiteres Glanzlicht aufzufahren. Im Programm waren unter anderem die verträumte Ballade „Bridges“ vom gleichnamigen Album, eine stark pulsierende Version von Bob Marleys „Waiting in Vain“ sowie als Zugabe „That’s All“ zu hören –­ gespielt zu Ella Fitzgeralds 100. Geburtstag. Ellas Mut und Gesang seien bis heute unerreicht, so Reeves.