Lörrach. Die Romantiker liebten es schillernd, doppelbödig, vieldeutig, Geschichten in der Geschichte, mit fantastischen Gestalten und aufblitzender Ironie. Ein Meister darin war Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. Seinen dritten Vornamen Wilhelm ersetzte er als 29-Jähriger durch Amadeus. Denn Hoffmann war Mozart-Fan. Seine Erzählung „Don Juan“, in der ein „reisender Enthusiast“ eine Aufführung von Don Giovanni in einem Kleinstadttheater erlebt, krempelte den Blick der Rezensenten auf diese Mozart-Oper völlig um. Mit einer Collage aus Text und Musik zeichneten die Schauspielerin Corinna Harfouch und die Pianistin Hideyo Harada diese aufregende Begegnung von Romantik und Klassik auf der Bühne des Burghofs nach.

Der Bann wirkt sofort: Die Musiker, die ihre Instrumente stimmen mit leisen Tremoli und den Geigenquinten, der „Paukenschlag“ und das „klare a“, dann der Hinweis auf die Tapetentür und einen Korridor zur „Fremdenloge Nr. 23“ (echt romantisch!), und schon sitzt man mit dem Enthusiasten in dem grün tapezierten Gehäuse und blickt hinab ins Gedränge, schon rauscht die Ouvertüre auf.

Das alles weckt Harfouch mit ihrer Rezitation und sparsamen, aber beredten Gesten. Um sich herum hat sie geisterweiße, knapp lebensgroße Pappfiguren versammelt, unschwer zu erkennen als die Hauptakteure: herrisch, hochgewachsen mit aufgeschlagenem Mantelkragen der Frauenheld Juan, kokett mit sinnlichen Kurven die schöne Dona Anna. Dona Elvira, ihre Vorgängerin mit Babybauch und bösem Blick, dann der unterwürfige Leporello und weiter hinten untersetzt, vierschrötig, der Komtur. Lächerlich und komisch, ein Mäntelchen auf Storchenbeinen, Annas Verlobter Don Ottavio, das „geputzte und geleckte Männlein“, dem Hoffmann nur Verachtung entgegenbringen kann. Die Figuren wurden von den Künstlerinnen selbst entworfen und gebaut.

Das Drama nimmt seinen Lauf. Harfouch schlüpft abwechselnd in die einzelnen Rollen, die Dialoge knistern, das Klavier untermalt sie mit den entsprechenden Melodien. Lustige Läufe, verschwörerische Tremoli, zuckersüße Arienmelodien, dröhnende Trommelwirbel, Harada holt aus dem Flügel das ganze Opernorchester heraus. Immer wieder eingeschoben dann die Kommentare des „Enthusiasten“, der mit seiner visionären Sicht auf die im Menschenschicksal miteinander kämpfenden überirdischen Mächte so alleine dasteht, während die andern nur an der Leistung der Schauspieler herumkritteln, da ein Zuviel, dort ein Zuwenig.

Mühelos kann man dank der pointierten Darstellung den beiden kompliziert ineinander verschachtelten Erzählebenen folgen, man taucht ein in die fantastische Welt der Romantiker, die das Vexierspiel liebten und Mehrdeutigkeiten gerne stehen ließen. Don Juan beherrscht nach Hoffmann „die magische Kunst der Klapperschlange“: „Es ist, als könnten die Weiber, von ihm angeblickt, nicht mehr von ihm lassen und müssten, von der unheimlichen Gewalt gepackt, selbst ihr Verderben vollenden“, lässt er seinen Protagonisten sagen.

Der Besuch der totenblassen Dona Anna in der Loge des reisenden Enthusiasten, die spätere Nachricht von ihrem Ableben just zu der Zeit, als dieser nachts noch einmal aus der Loge in den nun leeren Theatersaal blickt mit allerlei magischen und feenhaften Sinneswahrnehmungen, bleibt wie in der Erzählung eine filigrane, leise Fata Morgana.

Dafür werfen Harfouch und Harada bei der Erscheinung des Komtur-Standbilds im Festsaal und der darauf folgenden Höllenfahrt des Wüstlings Juan alles in die Waagschale. Wie aus dem echten Leben gegriffen auch der vorangehende Dialog zwischen Juan und Leporello, der eine ganz der Chef, hochmütig, herrisch, kurz angebunden, der andere der Diener, dem das Herz in die Hose rutscht, als das Standbild seine Einladung mit einem Nicken quittiert. Ein wunderbarer Abend, federleicht und doch mit vielen gewichtigen Themen befrachtet, und nach einer Stunde ist schon alles vorbei.