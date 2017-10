Lörrach Gezielt auf Ernstfall vorbereiten

Nachrichten-Ticker

02:33 Vettel und Hamilton kämpfen um Pole Position in Japan

Suzuka - Sebastian Vettel hofft im WM-Zweikampf mit Lewis Hamilton auf seine vierte Pole Position dieser Formel-1-Saison. Der Ferrari-Pilot will sich heute in der Qualifikation zum Grand Prix von Japan den besten Startplatz sichern. Bislang konnte Vettel viermal die Pole Position in Suzuka einfahren, Mercedes-Pilot Hamilton noch nie. Vettel hat vor dem fünftletzten Grand Prix dieser Saison 34 Punkte Rückstand auf WM-Spitzenreiter Hamilton.

02:29 Bericht: Neuer Pflege-TÜV kommt voraussichtlich erst 2019

Berlin - Pflegebedürftige und ihre Angehörigen müssen voraussichtlich noch bis 2019 auf aussagekräftige Bewertungen für Heime warten. Nach Informationen der "Frankfurter Rundschau" wird der seit Jahren kritisierte Pflege-TÜV erst deutlich später als geplant durch ein neues System ohne Noten ersetzt. Die Erarbeitung des neuen Systems dauere länger als vorgesehen, sagte der Geschäftsführer des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung, Peter Pick, der Zeitung. Die bisherigen Pflegenoten gelten als unbrauchbar, weil sich Missstände damit kaum erkennen lassen.

01:45 Suche nach Motiv von Las Vegas-Schützen noch ohne Ergebnis

Las Vegas - Bei der Suche nach einem Motiv des Todesschützen von Las Vegas kommen die Ermittler nicht voran. Man habe keine glaubhaften Informationen, über die man berichten könne, hieß es von der Polizei. Die Ermittler nehmen das gesamte Leben des Schützen unter die Lupe. Man schaue in dieser Angelegenheit auf alles - von der Geburt des Täters bis zu seinem Tod. In der Nacht zum Montag hatte ein Attentäter vom 32. Stock eines Hotels aus das Feuer auf Konzertbesucher eröffnet. Er tötete 58 Menschen und sich selbst.

00:23 Spanien bei WM in Russland dabei - Italien Gruppen-Zweiter

Berlin - Spanien hat sich als zehnte Mannschaft für die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland qualifiziert. Der Weltmeister von 2010 kam zu einem sicheren 3:0 gegen Albanien und führt einen Spieltag vor Ende der Qualifikation die Gruppe G mit 25 Punkten an. Italien musste sich in Turin mit einem 1:1 gegen Mazedonien zufriedengeben und steht auf Tabellenplatz zwei. Italien muss am Montag in Albanien antreten, Spanien ist in Israel zu Gast.

00:16 Russische Opposition will an Putins Geburtstag protestieren

St. Petersburg - Zum Geburtstag von Kremlchef Wladimir Putin hat der russische Oppositionelle Alexej Nawalny heute zu landesweiten Protesten in rund 80 Städten aufgerufen. Die größte Demonstration wird in St. Petersburg erwartet, Putins Heimatstadt. In den meisten Orten sind die Kundgebungen nicht erlaubt. Beobachter halten es daher für wahrscheinlich, dass die Gewalt eskaliert und es zu Festnahmen kommt. Nawalny selbst kann nicht demonstrieren. Er sitzt wegen des mehrfachen Aufrufs zu nicht genehmigten Protesten in Arrest.