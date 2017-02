Lörrach. Zu seinem 180-jährigen Bestehen hat sich der Gesangverein Tüllingen ein ambitioniertes Ziel gesetzt. Am Samstag, 15. Juli, wird der Chor in der St. Ottilienkirche das „Gloria“ von Antonio Vivaldi mit kleinem Orchester und Orgel aufführen. „Gloria Halleluja“ sei das Jubiläumsmotto, gab Vorsitzende Tanja Leischner am Samstag in der Hauptversammlung im Gasthaus „Maien“ bekannt. Mit 180 Jahren zählt der Gesangverein Tüllingen zu den ältesten Chören des Markgräflerlandes.

Alt an Jahren, aber durchaus jung und jugendlich frisch präsentiert sich die Singgemeinschaft im kleinsten Lörracher Stadtteil. „Wir sind mit 41 Aktiven und einer guten Altersmischung bestens aufgestellt“, freute sich Vorsitzende Leischner und unterstrich die Offenheit, auch Sängerinnen und Sänger ohne Mitgliedsbuch zu integrieren.

„Wir sind mit unserem Repertoire und unseren Stimmen auf einem guten Weg“, erklärte Dirigentin Verena Krause. „Es war ein sehr schönes Jahr“, lobte die gelernte Konzertsängerin mit Grundausbildung am Mozarteum Salzburg. Sie rühmte den Willen der Sänger, anspruchsvolles Liedgut zu erarbeiten und zu pflegen.

Rückschau Der Jahresbericht von Schriftführerin Gabi Reinhardt dokumentierte eine Vielfalt kultureller und gesellschaftlicher Aktivitäten, unter anderem das Sommerkonzert „Viva la Musica“ sowie die Mitwirkung am „Weinweg in Flammen“, am Weinmarkt Tüllingen und am Dorfflohmarkt. Absoluter Höhepunkt war die Studienreise nach Krakau mit öffentlichen Auftritten.

Jubiläum im Blick Die Konzentration der bevorstehenden Probenarbeit – jeden Donnerstag um 20 Uhr in der alten Schule – gilt dem Jubiläumskonzert in der St. Ottilienkirche. Das angekündigte kleine Orchester wird von Birgit Schnabel geleitet, den Orgelpart übernimmt Markus Koch. Nach dem Konzert wird in der „Schönen Aussicht“ gefeiert. Wahlen Dem Kassenbericht des Schatzmeisters Herbert Bernauer und der von Karlheinz Ruser beantragten Entlastung des Vorstands folgten die Wahlen unter Leitung von Erich Zimmer: 2. Vorsitzende bleibt Stephanie Nett, als Kassierer wurde Herbert Bernauer bestätigt. Um die Notenverwaltung kümmert sich Gertrud Buck. Für die Interessen der zurzeit 105 Passivmitglieder ist Alexander Ludewig zuständig.

Ehrungen In Würdigung ihrer 30-jährigen Zugehörigkeit wurden die Fördermitglieder Marliese Herlan, Hans Brogle und Christian Renk zu Ehrenmitgliedern ernannt. Seit 40 Jahren ist Bärbel Sänger aktives Chormitglied.