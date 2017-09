Lörrach Gottes Wort für Jeden

Lörrach. Seit Januar wird in zehn verschiedenen Kirchengemeinden das Neue Testament, nach der aktuellen Luther-Übersetzung, mit Hand abgeschrieben. Nun ist sie auf ihrer vorletzten Station angelangt.

Am Sonntag wurde im Gottesdienst die Lörracher Handschrift an die Baptistengemeinde übergeben. Bisher haben 381 Personen einen oder mehrere Verse abgeschrieben. In diesem Monat wird die 500. erwartet und dann mit einem kleinen Geschenk überrascht. Hierbei kann jeder mitmachen. Ob im Rahmen der Gemeindeveranstaltungen, zum Beispiel nach dem Gottesdienst, oder nach persönlicher Terminabsprache (Tel. 10311), jeder darf einen Teil der Bibel per Hand schreiben und so die Lörracher Handschrift mitgestalten. Am kommenden Samstag, 15 bis 18 Uhr, besteht die Möglichkeit im Rahmen eines Schreibcafés seinen Vers einzutragen.