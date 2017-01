Von Ursula König

Lörrach. Einmal, entspannt zurückgelehnt, um die halbe Welt reisen und dabei Vampiren, Hexen, Opernphantomen und anderen zauberhaften Wesen begegnen: Dazu lud „Best of Musical Starnights“ am Freitag im Burghof ein. Die Reise führte von Europa nach Amerika und zurück nach Transsilvanien.

Der Zeitpunkt war passend gewählt für diese Fantasiereise, wie die Moderatoren des Abends anmerkten. Denn der kalte Winterabend war im Reich der Märchen und Rockopern schnell vergessen. Dass auch Erwachsene sich auf die Welt der Imagination einlassen können, zeigte die Begeisterung, mit der das Publikum diesem Querschnitt bekannter Musicals folgte.

Mit großen Gefühlen, dramatischen Liebesgeschichten, humorvollen Klassikern und rockiger Musik zeigte das Ensemble einen reichen Schatz, der im Schnelldurchgang präsentiert wurde. Der Funke flog rasch über, denn hoher gesanglicher Anspruch verband sich mit ausdrucksvollen Tanzszenen. Ein Großteil der Atmosphäre war zudem den wechselnden Bühnenbildern und Lichteffekten zu verdanken, die passgenau auf Musik und Kostüme abgestimmt waren.

Doch „Best of Musical Starnights“ setzt auf mehr als hartes Training und gut „verpackte“ Unterhaltung: Die Reise in die Welt der Fantasie lädt dazu ein, den eigenen Geist zu beflügeln und Grenzen zu überschreiten, wenn auch nur im Kopf.

Die angekündigte „Show der Superlative“ kann zwar nur subjektiv begründet sein, denn die „Höhepunkte der Musicalgeschichte“ ließen sich, je nach Auffassung, recht unterschiedlich zusammenfassen. Insgesamt aber bot die Auswahl einen umfassenden Überblick der Musicalgeschichte, auch wenn vielleicht der ein oder andere Wunsch offenblieb.

Stattdessen setzten Produzenten und Choreografen darauf, manchen Musicals etwas mehr Zeit zu widmen, um die Atmosphäre zu vertiefen. „Die wahre Geschichte der Sissi“ kam ebenso zur Geltung wie das Udo Jürgens Medley „Ich war noch niemals in New York“.

Und die ganz großen Erfolge wie „Cats“, „Das Phantom der Oper“; „König der Löwen“ oder „West Side Story“ durften ebenso wenig fehlen wie die, musikalisch etwas turbulenteren, Glanzlichter „Hairspray“, „Pinball wizzard“ und „Dirty dancing“.

Magische Fähigkeiten, sprechende Tiere oder die Suche nach der persönlichen Freiheit scheinen, märchenhaft verpackt, eine gute Mischung zu sein, um die Sinne anzuregen und die Stimmung zu heben. Und wenn auf der Bühne die Erfolge der Popgruppe Abba lebendig werden, dann sind im Publikum begeistert wippende Köpfe und textsichere Zuhörer zu sehen.

Aufstehen, klatschen und stampfen; wenn diese Aufforderung erfolgt, dann ist den meisten Besuchern klar, was zum krönenden Abschluss folgt: Mit wilder Kostümierung und eindringlichen Beats wird das Publikum in Bann gezogen und aktiviert: „We will rock you“ und „We are the champions“ der Rockgruppe „Queen“ zeigen zum Schluss noch einmal unbändige Kraft mit sogartiger Wirkung und beenden einen dicht gefüllten Musical-Abend.