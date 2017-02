Von Markus Greiß

Der Kinder- und Jugendchor Lörrach wirkt in diesem Jahr wieder bei einer Großproduktion des Theaters Tempus fugit im Burghof mit. Bei der Jahreshauptversammlung des Chors stellte Theaterleiterin Karin Maßen die Vorlage „Der geheime Garten“ von Frances Hodgson Burnett vor.

Lörrach. Karin Maßen führt bei der Produktion Regie und stellt für die neun Aufführungen ein rund 150-köpfiges Ensemble zusammen. So wirken bei der Premiere am 6. Mai und den Vorstellungen an den Folgetagen Angehörige der Kinder- sowie Jugendtheatergruppen von Tempus fugit, zwei Schulklassen der Fridolin- und der Hebelschule, die Theater-AG der Pestalozzi-Schule, professionelle Akteure sowie der Kinder- und Jugendchor mit.

Maßen betonte, dass die Chorkinder als vollwertige Schauspieler in die Produktion einbezogen würden. Die anwesenden Eltern erzählten, wie sehr das 2015 ebenfalls im Burghof aufgeführte Kooperationsprojekt „Don Quijote“ ihre Kinder bereichert hätte. Gemeinsames Konzert mit der Straßburger Oper

Chorleiterin Andrea Nydegger berichtete über das zweite große Projekt dieses Jahres: Der Kinder- und Jugendchor tritt am 8. Juli gemeinsam mit jugendlichen Chorsängern der Maîtrise de l’Opéra National du Rhin aus Straßburg und Berufsmusikern im Burghof auf. Auf dem Programm steht der „Codex de Trujillo“, eine Sammlung barocker Lieder aus Südamerika. Die Premiere des Konzerts findet bereits am 3. Juni in Straßburg statt. Rückblick

Die Vorsitzende Kathrin Roether blickte auf ein erfolgreiches Jahr 2016 zurück. Den Glanzpunkt setzte das Schattenspielprojekt, das der Kinderchor im Juni mit den Schauspielern Gabriel Beddoes und Marco Intraia vom italienischen Ensemble Controluce durchführte. Die Leitung des Projekts hatten sich Nydegger und Abélia Nordmann geteilt. Es trug dazu bei, einen fließenden Übergang in der Leitung sicherzustellen, wie Nydegger betonte. Abélia Nordmann trat kurz darauf ein Sabbatjahr an und übergab Nydegger einstweilig die Chorleitung. Wahlen

Nach zwölfjähriger Tätigkeit als Kassiererin stellte Annette Windhausen ihr Amt zur Verfügung. Die Funktion übernehmen Isabell Seibert und Andrea Heinrich im Tandem. Stellvertretende Vorsitzende bleibt Heike Mages.