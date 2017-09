Lörrach Großes Finale zum Abschluss

Lörrach. Am Wochenende endet die große Sonderausstellung „Faszination Fahrrad“ im Dreiländermuseum Lörrach. Am Samstag gibt es noch eine letzte Gelegenheit zur Teilnahme an einer öffentlichen Führung. Am Sonntag, dem letzten Öffnungstag, bietet sie die perfekte Kulisse für den slowUp Basel-Dreiland (wir berichteten). Das Museum hat dafür seine Ausstellungszeiten erweitert. Auch Landesverkehrsminister Winfried Hermann kommt zum Ausstellungsbesuch.

Nur noch in dieser Woche gibt es Gelegenheit, die Ausstellung „Faszination Fahrrad – Von der Draisine zum E-Bike“ zu besuchen. Danach gehen die Ausstellungsstücke wieder zurück ins Museumsdepot oder zu den verschiedenen Leihgebern. Zwar feiert ganz Baden-Württemberg in diesem Jahr den 200. Geburtstag des Fahrrades, das Karl von Drais 1817 in Nordbaden erfunden hat – doch es ist das Dreiländermuseum, das sich durch den Besitz wichtiger historischer Originale landesweit hervorhebt.

So formuliert Thomas Kosche, Projektleiter der großen Landesausstellung zum Fahrradjubiläum im Technoseum Mannheim: „Sie besitzen in Lörrach eine der exquisitesten Sammlungen zur frühen Geschichte des Fahrrades im deutschen Südwesten.“ Entsprechend beeindruckt zeigte sich der Experte auch beim Besuch in Lörrach von der nach Mannheim größten Fahrrad-Ausstellung zum Jubiläum im Land.

Am Samstag führt Historiker Dominik Baier noch ein letztes Mal durch die Ausstellung. Das große Finale findet am Sonntag mit dem slowUp Basel-Dreiland statt, dessen Route wegen der Ausstellung erstmals durch Lörrachs Innenstadt bis zum Dreiländermuseum erweitert wurde. So haben alle Velobegeisterten die Gelegenheit, die Ausstellung zu sehen und sich direkt neben dem Museum auf dem Kirchplatz an der Verpflegungsstation zu stärken.

Das Museum ist zur Finissage schon ab 10 Uhr und durchgehend bis 18 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet. Stuttgarts Verkehrsminister Winfried Hermann hat sich ebenfalls angekündigt und wird am Vormittag von Museumsleiter Markus Moehring durch die Ausstellung geführt.

Festgehalten bleiben die Inhalte der Ausstellung aber auch nach ihrem Abbau im Lörracher Heft Nr. 24, das auf 100 Seiten mit vielen Abbildungen die 200-jährige Geschichte des Fahrrades beschreibt. Es ist für 9,80 Euro im Dreiländermuseum erhältlich.