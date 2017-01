Lörrach. Thema in der Fraktionssitzung der Grünen war unter anderem die Kapitaleinlage der Stadt Schopfheim in die Wohnbau Lörrach. Margarete Kurfeß wörtlich: „Wir können der Stadt Schopfheim für diese Kapitaleinlage nur unser Lob aussprechen.“ Die Stadt zeige damit, dass sie den Mangel an preiswertem Wohnraum nicht nur beklage, sondern diese Möglichkeit zur Steuerung nutze.

Hintergrund ist der Verkauf des Grundstücks am Eisweiher durch die Stadt Schopfheim an die Wohnbau Lörrach. Geplant ist, dort preisgünstige Mietwohnungen zu errichten. Da hohe Grundstückskosten und hohe Baukosten am Ende auch hohe Mieten erforderlich machen, hatte der Gemeinderat Schopfheim kürzlich beschlossen bei der Wohnbau Lörrach im Gegenzug eine Einlage von einer Million Euro zu tätigen.

Damit die Wohnbau Lörrach auf dem Wohnungsmarkt aktiv werden kann und am Ende preiswerter Wohnraum zur Verfügung steht benötigt die Wohnbau eine gute Eigenkapitalquote. Die Grünen sehen auch die Stadt Lörrach gefordert hier lenkend und unterstützend einzugreifen. Deshalb haben die Grünen bereits im Dezember gemeinsam mit der CDU den Antrag einer Kapitalerhöhung der städtischen Wohnbau gestellt.

Die Grünen sehen sich mit ihrem zentralen Anliegen mit der Bevölkerung im Einklang. Immerhin sei dieser Wunsch beim Leitbildprozess als wichtiger erster Leitsatz von den Prozessbeteiligten der Stadt mitgegeben worden.