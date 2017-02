Lörrach. Das von der Stadtverwaltung erarbeitete Konzept zur Betreuung von Grundschülern hat für erhebliche Verwirrung bei vielen Eltern gesorgt. Auch Stadträte sahen enorme Kosten auf die Familien zukommen. In der Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Technik, Bildung und Soziales hatte das eine stundenlange ebenso unnötige wie kontroverse Debatte zur Folge.

Verursacht wurde die Verwirrung genau genommen von der Verwaltung selbst. Der zuständige Fachbereich Jugend/Schulen/Sport hatte es versäumt, nachvollziehbare Beispielrechnungen vorzubereiten. Deshalb gingen sowohl Eltern als auch Stadträte fälschlicherweise davon aus, dass pro Betreuungsstunde Beträge zwischen sechs und zwölf Euro (je nach Einkommen) auf die Familien zukommen.

Mit einer vernünftigen und zugesagten sozialen Staffelung der Betreuungskosten habe das nichts zu tun, lautete der Vorwurf. „Da wäre die Einstellung eines Au-pair-Mädchens günstiger“, meinte Stadtrat Chris Kiefer (CDU). Dem aber ist nicht so.

Damit sich diese nebulösen und nahezu endlosen Diskussionen in der Sitzung des Gemeinderats heute Abend, 17.30 Uhr, im Rathaus nicht wiederholen, legt die Verwaltung jetzt eine Reihe von Beispielrechnungen vor. Heruntergebrochen auf die einzelne Betreuungsstunde kostet diese nach den Worten von Bürgermeister Michael Wilke zwischen 1,50 und 2,56 Euro, je nach Einkommen. Diese künftig etwas höheren Beträge als bisher seien, so Wilke, unbedingt erforderlich, um eine qualitativ hochwertige Betreuung zu gewährleisten.

Dass die Betreuungskosten sozial verträglich sind, zeigen einige Beispiele, die in der heutigen Sitzung vorgelegt werden. Hier die von der Verwaltung gerechneten Beispiele:

Beispiel I

Elf Stunden Randzeitenbetreuung eines Kindes pro Woche an der Grundschule Tumringen kosten für die Eltern 88 Euro im Monat. Jede Betreuungsstunde kostet demnach 1,86 Euro.

Beispiel II

An der Neumattschule bezahlen Eltern, die Vollzeit arbeiten, für die Betreuung ihrer beiden Kinder von Montag bis Freitag, jeweils 7 bis 8 Uhr, und an vier Tagen von 16 bis 17 Uhr sowie am Freitag von 12 bis 17 Uhr beim Höchsteinkommen (über 4500 Euro) 252 Euro pro Monat für die Betreuung beider Kinder. Bei insgesamt 120,4 Betreuungsstunden im Monat kostet jede Betreuungsstunde 2,09 Euro.

Beispiel III

Ein Kind an der Schlossbergschule (Ganztagsschule) wird montags, dienstags und mittwochs jeweils von 7 bis 8.30 Uhr betreut. Das sind 19,35 Betreuungsstunden pro Monat. Dafür zahlen die Eltern 59,50 Euro im Montag oder pro Betreuungsstunde 2,56 Euro.