Lörrach Gut betreut ganz ohne Umzug

Wohnen im Alter bedeutet Bedürfnisse wie Flexibilität und Sicherheit, Autonomie und Pflege miteinander in Einklang zu bringen. Mittlerweile gibt es eine Vielzahl von Wahlmöglichkeiten für Senioren. In einer Serie wird unsere Zeitung verschiedene Wohnformen in Lörrach vorstellen.

Lörrach. Häufig sieht man die kleinen weißen Flitzer nach Sonnenaufgang durch die Lörracher Straßen sausen. Logos von Wohlfahrtsorganisationen wie dem Evangelischen Altenwerk, der Gevita oder die Caritas zieren die Karosserie. Deren Mitarbeiter kümmern sich um Senioren, die Hilfe bei der alltäglichen Routine brauchen. Die Palette an Dienstleistungen ist breit, oft verknüpft mit anderen Angeboten.

Eine Mischung aus Betreutem Wohnen und ambulanter Pflegedienstleistung hat die Gevita, – laut eigenen Angaben – als erste in Lörrach in ihrem Repertoire: Das „Betreute Wohnen Zuhause“.

Das Angebot soll Senioren Sicherheit und die Möglichkeit zu professioneller Beratung bieten. Programmteilnehmer bekommen einen Notrufknopf, mit dem im Ernstfall ein Gevita-Mitarbeiter rund um die Uhr zur Stelle ist. Gleichzeitig wird ein Ansprechpartner zur Seite gestellt, der einmal die Woche zu Besuch kommt. Mit ihm können Alltagsfragen, Regelungen in der Pflegeversicherung, oder Fragen zu sonstigen Formularen geklärt werden.

Gelingen der Betreuung hängt stark von Umfeld und vorhandener Infrastruktur ab

„Leider melden sich viele Senioren erst nach einem Ereignis oder Unfall bei uns. Manche mussten deswegen stundenlang auf dem Boden liegen. So etwas hätte mit dem Angebot vielleicht vermieden werden können“, bedauert Marcus Ehmann, Pflegedienstleiter der Gevita-Residenz in Tumringen.

Das Angebot ist allerdings nicht für alle Menschen gleich sinnvoll: „Man muss sich fragen, wie viele innerfamiliäre Unterstützungsmöglichkeiten vorhanden sind“, erklärt Ehmann. Das Gelingen der Betreuung zuhause hänge stark vom Umfeld und der vorhandenen Infrastruktur ab. Viele Senioren liefen sonst Gefahr, zu vereinsamen. „Der Trend geht – gerade in den Städten – immer mehr in Richtung Single-Dasein“, führt Ehmann aus. Die Gevita versucht mit regelmäßigem Kontakt und Freizeitangeboten gegenzusteuern. Dennoch: Gibt es außerhalb des Programms kaum soziale Anknüpfungspunkte, stellt sich die Frage, ob der Betreffende in einer gemeinschaftlichen Wohnanlage nicht besser aufgehoben wäre.

Oft wollen die Betroffenen die vertraute Umgebung der eigenen vier Wände aber nicht so einfach aufgegeben. Daher werden laut dem Statistischen Bundesamt zwei Drittel der Pflegebedürftigen von der eigenen Familie zuhause versorgt. Nur ein Viertel erhält zumindest Hilfestellung von ambulanten Dienstleistern.

Dies ist allerdings nur eine Momentaufnahme. Denn die Kapazitäten um Angehörige zu pflegen sinken, da die Familien heute oftmals weniger kinderreich sind und zudem immer seltener ihr Leben am gleichen Ort verbringen.