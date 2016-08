Im Zuge der Lörracher Schulentwicklung informierten sich jüngst der Lörracher SPD-Ortsverein und die SPD-Fraktion an der Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule (ASG) über den aktuellen Stand. Lörrach. Die Schulleiterin der ASG, Sabine Stein, stellte das Schulkonzept und das Leitbild der ASG vor und veranschaulichte die besonderen Bedürfnisse einer Gemeinschaftsschule und die Lörracher Besonderheiten. Diskutiert wurde dabei auch die im Zuge der Schulentwicklung aufgekommene Standortfrage der Gemeinschaftsschule. Sowohl in der Bildungsmeile Wintersbuckstraße, als auch auf dem Campus seien, so die einhellige Meinung, die Voraussetzungen für eine zukunftsweisende Schulentwicklung gegeben. Stein warnte im Zuge dessen allerdings vor einem rein gymnasialen Campus, da dies soziale Probleme befeuern könnte. Anschließend führte sie die Gruppe durch das Schulhaus und erläuterte unter anderem den Unterschied zwischen Lernateliers, in denen die Schüler an ihren individualisierten Aufgaben arbeiten, und Inputräumen, in denen die Primärvermittlung stattfindet. Abschließend wurde der Standort der Container gezeigt, die in den Sommerferien aufgestellt werden, um der wachsenden Schülerschaft gerecht zu werden. In der Infrastruktur wurde der größte Handlungsbedarf gesehen. Denn, so die Schulleiterin: „Die pädagogischen Konzepte, ein hoch motiviertes und fähiges Kollegium, eine begeisternd lernende Schülerschaft, das alles haben wir bereits – das einzige, was momentan fehlt, ist der entsprechende Raum.“ Container seien nur eine vorübergehende Lösung. Bauliche Veränderungen seien dringend notwendig – egal, an welchem Standort sich die Schule in Zukunft weiterentwickeln könne. Für den Fraktionsvorsitzenden Günter Schlecht wurde bei der Besichtigung deutlich, wie wichtig es ist, sich ein eigens Bild zu machen und mit den Betroffenen Gespräche zu führen. Es gelte bei der Lörracher Schulentwicklung alle Schulen zu betrachten und gerade der Gemeinschaftsschule in Lörrach eine Chance zu geben und sie zu fördern. Auch der gewaltige Investitionstau in der Schule wurde für alle deutlich.