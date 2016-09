Das Lörracher Amtsgericht hat personellen Zuwachs bekommen. Anfang September haben die neuen Auszubildenden in der Behörde ihren Dienst aufgenommen. Lörrach. Der Direktor des Amtsgerichts, Wolfram Lorenz, begrüßte acht neue Kollegen mit Blumen. Fünf von ihnen starten als Auszubilde zum Justizfachangestellten. Diese Ausbildung haben zwei weitere junge Frauen bereits abgeschlossen und nach einigen Jahren Berufserfahrung beginnen diese nun die Ausbildung zur Gerichtsvollzieherin. Dieser Beruf steht eigentlich nur noch Abiturienten offen, die eine duale Fachhochschulausbildung durchlaufen müssen. Aber justizeigene Bewerber mit guten Ausbildungsergebnissen und Berufserfahrung können diese Berufsausbildung auch ohne Abitur erreichen. Eine Berufsanfängerin am Amtsgericht studiert Rechtspflege an der Fachhochschule und beginnt nun den praktischen Studienabschnitt. Das Lörracher Amtsgericht freut sich über die Nachwuchskräfte, deren spätere Berufschancen sehr gut stehen. In den vergangenen Jahren konnten praktisch alle Justizfachangestellten übernommen werden. Und die Rechtspfleger sind wegen der Mammutreform durch die Übernahme der Grundbuchämter und den Aufbau von Nachlassgerichten in die Justiz ohnehin sehr gefragt. Auch den Gerichtsvollziehern geht die Arbeit nicht aus: Im vergangenen Jahr hatten die zehn Gerichtsvollzieher beim Lörracher Gericht knapp 15 000 Vollstreckungsaufträge. Der stellvertretende Verwaltungsleiter Karim Chermiti und Ausbildungsleiter Gerd Wernthaler freuen sich über die Verstärkung.