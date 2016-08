Lörrach. Für das Stettemer Strooßefescht am 3. und 4. September verlosen wir drei Verzehrgutscheine über je 20 Euro. Wer gewinnen will, muss nur erraten, welches Stettener Motiv sich auf dem Guckloch-Foto befindet. Es gab schon viele richtige Lösungen. Wer es heute weiß, erhält aber ebenfalls noch eine Gewinnchance.

Einfach das Motiv per Tel. 07621/40 33 50 (10 bis 12 Uhr) oder E-Mail an loerrach @verlagshaus-jaumann.de mitteilen, schon landet der Name im Lostopf. In der E-Mail bitte Name und Telefonnummer angeben. Die Sieger werden benachrichtigt. Die Siegerehrung findet an der Eröffnung des Stettemer Strooßefescht am Samstag, 14 Uhr, statt.