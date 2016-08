Lörrach. Für das Stettemer Strooßefescht am 3. und 4. September verlosen wir drei Verzehrgutscheine über je 20 Euro. Wer gewinnen will, muss nur erraten, welches Stettener Motiv sich auf dem Guckloch-Foto befindet. Wer es heute bereits weiß, erhält drei Gewinnchancen, morgen zwei, und wer es erst am Donnerstag errät, hat immerhin eine Chance. Täglich öffnen sich mehr Löcher.

Einfach das Motiv per Tel. 07621/40 33 50 (10 bis 12 Uhr) oder E-Mail an loerrach @verlagshaus-jaumann.de mitteilen, schon landet der Name im Lostopf. Auf der E-Mail bitte Name und Telefonnummer angeben. Die Sieger werden benachrichtigt. Die Siegerehrung findet an der Eröffnung des „Strooßefescht“ am Samstag, 14 Uhr, statt.