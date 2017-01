01:29 RTL-Dschungel: Schluss für Gina-Lisa

Berlin - Das RTL-Dschungelcamp wird immer leerer: Am Abend musste Model Gina-Lisa Lohfink die Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" verlassen. Für die 30-Jährige hatten die wenigsten der RTL-Zuschauer beim Telefon- und SMS-Voting abgestimmt. Lohfink ist die Fünfte der insgesamt zwölf Kandidaten, die aus der Sendung ausscheidet. Am kommenden Samstag wird das Publikum die Entscheidung darüber fällen, wer "Dschungelkönigin" oder "Dschungelkönig" wird.

01:25 "Bild": BKA warnt vor möglichen Terror-Anschlägen mit Chemikalien

Berlin - Bundesregierung und Bundeskriminalamt warnen einem Bericht der "Bild"-Zeitung zufolge vor der Gefahr von möglichen Terroranschlägen mit Chemikalien. Das berichtet das Blatt unter Berufung auf eine "Risikoanalyse im Bevölkerungsschutz" der Bundesregierung. Islamistisch motivierte Täter seien demnach in der Lage, "größere Mengen Chemikalien zu beschaffen und diese auch einzusetzen", schreibt das BKA in dem Papier. Möglich sei etwa ein etwa Anschlag auf die Trinkwasserversorgung von Mehrfamilienhäusern.

00:33 Höchstes britisches Gericht verkündet Urteil im Brexit-Prozess

London - Das höchste britische Gericht will heute seine Entscheidung im Brexit-Prozess verkünden. Dabei geht es um die Frage, ob das Parlament seine Zustimmung geben muss, bevor die Regierung den EU-Austritt förmlich bekannt gibt. Brexit-Befürworter fürchten, dass ein Mitspracherecht des Parlaments den Zeitplan für die Trennung von der EU durcheinanderbringen und Inhalte verwässern könnte. Denn die Parlamentarier gelten als überwiegend EU-freundlich. Premier Theresa May will die Austrittserklärung bis Ende März nach Brüssel schicken.

00:15 US-Richter genehmigt VW-Vergleich mit US-Autohändlern

San Francisco - Volkswagens Milliarden-Vergleich mit US-Autohändlern im Dieselskandal ist in trockenen Tüchern. Der zuständige Richter Charles Breyer hat die Einigung abschließend genehmigt. Das geht aus Gerichtsunterlagen hervor. Der Kompromiss sei fair, vernünftig und angemessen, befand Breyer. VW hatte sich bereits im Oktober mit den gut 650 Vertragshändlern in den USA auf Entschädigungszahlungen von bis zu 1,2 Milliarden Dollar geeinigt. Im Schnitt sollen die Autoverkäufer etwa 1,85 Millionen Dollar erhalten.

23:28 Ära Ecclestone beendet - Formel-1-Geschäftsführer entmachtet

London - In der Formel 1 ist die Ära Ecclestone beendet. Der neue Besitzer der Rennserie, Liberty Media, hat die Entmachtung des langjährigen Alleinherrschers verkündet. Er sei stolz auf das Geschäft, das er über die vergangenen 40 Jahre aufgebaut habe und auf all das, was er mit der Formel 1 erreicht habe, wird Bernie Ecclestone in einer offiziellen Mitteilung zitiert. Der 86-Jährige muss die Macht an Chase Carey abgeben. Ecclestone wurde immerhin zum Ehrenpräsidenten ernannt.