Von Guido Neidinger Lörrach. Insgesamt 408 Schüler wechseln am Montag nach dem Grundschulbesuch auf eine weiterführende staatliche Schule in Lörrach. Die Anmeldungen zeigen, dass die Gymnasien weiterhin sehr stark nachgefragt werden. Die Anmeldezahlen an den Werkrealschulen sind sehr niedrig und an der Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule sowie der Theodor-Heuss-Realschule stark rückläufig. In der Werkrealschule Hellbergschule liegen 20 Anmeldungen vor (2015: 15), in der zweiten Werkrealschule Neutmattschule sind es 13 Anmeldungen (2015: 17). Für die Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule haben sich 36 Schüler entschieden (2015: 45). Die Theodor-Heuss-Realschule wollen 98 Schüler besuchen (2015: 129). Während am Hebelgymnasium mit 70 Anmeldungen (2015: 76) eine leicht rückläufige Tendenz feststellbar ist, ist der Zustrom ans Hans-Thoma-Gymnasium mit 176 Anmeldungen (2015: 156) weiter groß. Die genannten Zahlen stammen vom Frühjahr, aktuellere Zahlen liegen derzeit noch nicht vor. Die Schwankungen seien jedoch minimal, betonte Steffen Adams, stellvertretender Pressesprecher der Stadt. Nicht erreichbar war die Freie Evangelische Schule (FES), die größte Lörracher Schule, die privat geführt wird. Bei den staatlichen Schulen setzt sich der Trend der vergangenen Jahre fort. 59 Prozent der Schüler haben sich für eins der beiden Gymnasien angemeldet. Bei den anderen Schularten stagnieren die Zahlen beziehungsweise sind rückläufig. Die Neumattschule kann keine eigenständige 5. Klasse bilden, da die erforderliche Mindestschülerzahl nicht erreicht wurde. Mit den betroffenen Eltern wurde nach Alternativen gesucht. Direktor Frank Braun sieht das stabil sechszügige Hans-Thoma-Gymnasium an Kapazitätsgrenzen angelangt. Das mache sich besonders bei den Naturwissenschaften bemerkbar. Der Unterricht könne oft nicht mehr in den Fachräumen stattfinden, sondern müsse in reguläre Klassen verlegt werden. Auch beim Sportunterricht, muss das Hans-Thoma-Gymnasium auf Hallen in der Neumatt oder in die Wintersbuckhalle ausweichen, was für Lehrer und Schüler erhebliche Wegstrecken bedeutet. Personell sieht Braun das HTG gut aufgestellt. Für die fast 1300 Schüler könne das 115-köpfige Kollegium den Regelunterricht gut gewährleisten.