Die Christen feierten am Wochenende das Weihnachtsfest. In den Gottesdiensten der evangelischen und katholischen Gemeinden in Lörrach griffen die Geistlichen auch aktuelle Ereignisse wie das Attentat in Berlin oder die Luftangriffe auf Aleppo in ihren Predigten auf.

Lörrach. „Die Welt bedarf dringender denn je der Rettung von oben“, leitete Pfarrer Thorsten Becker in St. Peter in die Heilige Nacht ein. Gerade deshalb sei es wichtig, Weihnachten auch angesichts all des „Kaputten in dieser Welt“ zu feiern.

In seiner Predigt machte er anhand einer kürzlichen Begebenheit deutlich, dass Christ zu sein auch heiße, zu seinen Überzeugungen zu stehen: Am 19. Oktober besuchte eine Delegation katholischer und evangelischer Bischöfe den unter muslimischer Verwaltung stehenden Tempelberg in Jerusalem. Sie wurden am Eingang gebeten, ihre Kreuze abzulegen. Die Bischöfe taten dies ohne Widerspruch.

Für dieses Verhalten habe er sich geschämt, erklärte Becker. Pilgere doch, wer als Christ nach Jerusalem komme, im Zeichen des Kreuzes. Und längst wüssten auch die Muslime, dass dieses inzwischen für die „ehrlichen Bemühungen um Frieden und Gerechtigkeit“ stehe.

„A Meinung ham, dahinter stehn, den Weg vom Anfang zu Ende gehen“, zitierte Becker im Zusammenhang aus einem Songtext von Andreas Gabalier. Was dies im privaten Umfeld meine, könne nur jeder für sich selber beantworten, führte er aus. Allerdings werde jeder Christ als Einzelner und in der Gemeinschaft der Kirche in gesellschaftlichen und politischen Fragen herausgefordert: So „schreien uns die zerbombten Häuserfassaden Aleppos wie aufgerissene Mäuler an“ – mitverursacht auch durch deutsche Waffenexporte.

Überall, wo die Würde des Menschen missachtet zu werden drohe, auf dem Spiel stehe oder vernichtet werde, gelte es, eine Meinung zu haben und dahinter zu stehen, betonte Becker.

Pfarrerin Andrea Heuberger-Sturm hob in ihrer Predigt in der Christnacht in Hauingen die Bedeutung von Hoffnung hervor und sprach in den Fürbitten ebenfalls kurz aktuelle Ereignisse an. Dazu erklärte sie: „Wir sind erschüttert über die Anschläge in Berlin, der Türkei und anderswo und beten für die Opfer und ihre Angehörigen.“

Für die Opfer und Angehörigen von Berlin sprach auch Pfarrer Luca Ghiretti eine Fürbitte am ersten Weihnachtsfeiertag in der Lörracher Stadtkirche. Sei für sie die vierte Adventswoche doch „die Hölle auf Erden“ gewesen. Gleichzeitig bezog er in seine Fürbitten die Migranten mit ein, die viel Gewalt in ihren Heimatländern erlebt hätten. In seiner Predigt zitierte Ghiretti aus dem Buch Micha im Alten Testament und erklärte, dass dieser „laut seine Stimme gegen die Mächtigen seiner Zeit“ erhoben habe. Sein Traum für die Zukunft sei ein neuer Anfang, eine Welt ohne gewaltsame Unterdrückung und ohne ungerechte Gesetze gewesen. Mit der Geburt Jesu sei diese Hoffnung erfüllt worden.

Bezogen auf eine weitere Aussage Michas, in der dieser Christus als den Frieden bezeichnete, stellte Ghiretti fest, dass die Geschichte der Welt in den vergangenen 2000 Jahren keine Friedensgeschichte gewesen sei. Und auch in unserer Gegenwart herrsche kein Friede: „Wenn wir auf die Welt schauen, zum Beispiel nach Aleppo oder viele andere Orte auf dieser Welt, wie können wir sagen, dass mit Jesus der Friede zu uns gekommen ist“, fragte Ghiretti. Und wie könne gesagt werden, dass Jesus Frieden brachte nach den Ereignissen von Berlin, nach einem „Mordanschlag“ gerade in der Vorweihnachtswoche?

„Wo ist dieser Frieden auf Erden?“, stellte Ghiretti die Frage in den Raum. Die Antwort: „Er ist nicht zu sehen.“ Lehre Jesus doch immer wieder neu, was Frieden bedeute: Er bedeute nicht Grenzen, Stacheldraht, Armeen, Gut gegen Böse oder Reiche gegen Arme, sondern uns nicht als Auserwählte zu betrachten und das Göttliche zu sehen, das dauernd in unsere Welt hinein strahlt.

Jesus lehre uns, Weihnachten nicht nur in der Kirche, sondern draußen in der Welt zu feiern, betonte Ghiretti und ergänzte: „Nicht die Kirche, die Lieder oder die Liturgie sind heilig, heilig ist die Welt.“