Von Katharina OhmDas ganz Schlichte kann manchmal sehr besonders sein. Die Krippe im Zentrum Lörrachs wurde Ende der 1970er Jahre im Rahmen eines Kindergottesdienstkreises von Müttern und Kindern aus Ton geformt. Fachkundige Unterstützung erhielten sie dabei von Herbert Bohnert, einem Lörracher Künstler. Für die Gemeinde ist sie deswegen ein besonderer Schatz und wird wie ein Augapfel gehütet.Alle Jahre wieder baut der Messner Jan Witek eine neue Krippe aus den schon vorhandenen Figuren auf. Von vielen bestaunt und in Erinnerung geblieben ist die Krippe des Jahres 2014: Maria musste ihr Kind versteckt hinter einer Mauer zur Welt bringen. Das sollte an die aktuelle Situation in Bethlehem erinnern.In diesem Jahr wird wieder ein ähnlich imposantes Bauwerk errichtet. Beim Eintreten unübersehbar steht eine große Strohhütte, fast ein bisschen afrikanisch anmutend, in der rechten Ecke.Hier steht die älteste der fünf Krippen der Kirchengemeinde Lörrach-Inzlingen. Das Alter der Gipsfiguren im Nazarener Stil wird auf rund 100 Jahre geschätzt. Die Figuren waren stilistisch an die damaligen Fenster angepasst. Umrahmt wird die Krippe von zwei Christbäumen. Die Darstellung des biblischen Großereignisses ist ein beliebtes Ziel für Krippentouristen und bleibt deshalb bis Maria Lichtmess im Februar stehen.Großformatig präsentiert sich die „Heilige Familie“ im Chorraum. Die rund 60 bis 80 Zentimeter großen Figuren wurden 1985 von Egon Köpfer und seinem Sohn Hannes aus Bernau geschnitzt. Als Material verwendeten sie Zirbelkiefernholz aus den Hochalpen. Der Vater schnitzte die Herde, während der Sohn die Familie lieferte.Die Patenschaft übernahm der Familienkreis. Er baut die Krippe jedes Jahr auf und hat später noch den Stall gezimmert. Dass das Christkind bei Maria auf dem Schoß liegt, ist ungewöhnlich und ein besonderer Aspekt dieser Krippe. Die Figuren wurden damals zu einem großen Teil aus dem Adventsbazar finanziert.Klein aber fein ist die Krippe in Inzlingen. Die Figuren wurden in den Nachkriegsjahren alle einzeln und mühselig über die Zeit hinweg zusammengesammelt. Sie stammen aus dem Oberammergau und sind handgeschnitzt. Mit Stolz blicken die Inzlinger auf die Sternsingeraktionen zurück, mit denen die einzelne Figuren damals finanziert wurden.Den jährlichen Aufbau in der Brombacher Kirche kann man seit 1979 bewundern. Die Figuren wurden von dem Holzschnitzer Wunderle aus Todtnau geschaffen.