Lörrach. Die beiden Häuser Teichstraße 6 und 8, die sich im städtischen Besitz befinden, sollen am heutigen Montag abgerissen werden. Gerd Wernthaler nimmt dies zum Anlass, an die jüngere Geschichte der Gebäude zu erinnern.

„Bei den Häusern Teichstraße 6 und 8 hat die Stadt hat in den vergangen Jahrzehnten nichts investiert, um sie instand zu halten. Ihr zwischenzeitlich beklagenswerter Zustand zeugt davon. Die ehemaligen Mieter wurden immer wieder mit Mietverträgen ausgestattet, die auf ein oder ein halbes Jahr befristet waren. Dies machte auch Investitionen in Renovation oder gar Sanierung der beiden Ladenbesitzer unmöglich. Die Stadt hat sich in der Vergangenheit schwer getan mit dem Erhalt der Altbausubstanz. Altbauten, besonders originelle wie diese beiden Häuser, machen eine Stadt aber unverwechselbar.

Nun soll wieder alte gewachsene Bausubstanz weichen. Nicht nur in den bauwütigen 60er und 70er Jahren wurde in Lörrach Stück für Stück Heimatgeschichte und damit auch Identität dem Abbruchbaggger geopfert. Noch immer müssen in Lörrach schöne, alte geschichtsträchtige Häuser neuen Wohn- und Geschäftshäusern weichen, wie das alte Gehöft auf dem Muny-Hof Areal in der Ufhabi und das ehemalige Gasthaus Vorstadt in der Zeppelinstraße. Die Hoffnung, dass ein geschickter Architekt einmal eine Planung vorlegt, bei der alte Gebäude weitgehend erhalten bleiben, erweist sich in Lörrach als Wunschtraum.

Die beiden ehemals schön hergerichteten und stark frequentierten Geschäfte in der Teichstraße setzten einen Kontrapunkt zu den anonymen Filialen großer Verkaufsketten in unserer Stadt.

Es kann passieren, dass man bei einem Spaziergang durch Lörrach Heimweh nach der eigenen Stadt bekommt.“