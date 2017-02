Ein schriller Pfiff hallte gestern durch das Erdgeschoss der Hebelschule, dann legte die Jugendgugge „Ohre-Putzer“ los. Die Lörracher Narren stürmten die Schule.

Lörrach. Selbst wenn ein besonders eifriger Pädagoge noch den Unterricht hätte fortführen wollen, wäre dieses Vorhaben spätestens jetzt gescheitert. Denn Frösch, Schnägge und Düüfel beherrschten nun die Schule, befreiten die bunt kostümierten Schüler aus den Klassenzimmern und zogen mit ihnen gemeinsam durch die Innenstadt bis zum Rathaus.

„Vo de Le(h)erer hän mir jetzt Rueh, un schütte sie mit Konfetti zue“, lautete die Parole – und so geschah es dann auch. Dort angekommen, wurde das Konfetti ohne viel Federlesen von Obergildenmeister Jörg Rosskopf verteilt. Die Lehrer, die ohne Cliquen-Häs anfangs noch klar erkennbar aus der Masse herausragten, versanken sofort in einer bunten Wolke fliegenden Papiers. „Endlich dürft ihr mal so richtig Unordnung machen!“, feuerte Bürgermeister Michael Wilke die Jungen und Mädchen weiter an. Unter denen begann derweil eine lustige Konfettischlacht, bei der Nachschubsorgen angesichts der zentimeterdicken Schicht am Boden nicht in Sicht waren.

Die „Ohre-Putzer“ blieben nicht der einzige musikalische Höhepunkt, denn die vierte Klasse der Hebelschule sang aus vollem Halse das Lörracher Fasnachtslied, das sie eigens dafür einstudiert hatte. In den Refrain stimmten alle Besucher mit ein.

Das Konfetti wurde nur von den leckeren Berlinern getoppt, die vor dem Rathaus verteilt wurden. 280 Stück hatten die Bäckersleute Monica und Heiner Rexrodt – wie schon die letzten Jahre – gebacken. Diese verschwanden schneller in den Kindermündern, als man „Friss’n wäg – dr Schnägg“ sagen konnte.