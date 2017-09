Lörrach Heller, freundlicher, wärmer

Von Nele Höfler

Der erste Bauabschnitt der Renovierungsarbeiten im vom CVJM Lörrach betriebenen Schülercafé Kamel-ion ist fast beendet. Das von der Bürgerstiftung erworbene Gebäude verfügt nun über eine Zentralheizung und bietet wesentlich mehr Platz für die Schüler des Campus’.

Lörrach. Gerade in Stoßzeiten wie den großen Pausen wurde es mit zunehmender Schülerzahl immer enger im Café – inzwischen besuchen rund 2700 Schüler die drei Campus-Schulen. Höchste Zeit zu handeln: In den Sommerferien rückten die Handwerker an, auch die Mitarbeiter des Kamel-ions packten mit an. „Noch ist der erste Bauabschnitt nicht komplett. Einige Feinheiten wie Dämmungen oder ein neuer Treppenbelag fehlen noch“, berichtet Frank Hovenbitzer, stellvertretender Vorsitzender der Bürgerstiftung Lörrach. Als Architekt betreut er das Projekt für die Stiftung.

Solche fehlenden Kleinigkeiten werden von den Schülern allerdings nicht bemerkt. Aber sie nehmen den Wandel deutlich wahr: „Alles sieht ganz anders aus: viel heller und freundlicher“, sagen die beiden 16-jährigen Schülerinnen Nicola und Hanna.

„Das ganze Haus wurde komplett renoviert, das war dringend notwendig“, sagt Sibylle Burkart, Kamel-ion-Leiterin und CVJM-Vorstandsmitglied. Neben Platz fehlte im Kamel-ion eine Zentralheizung. Neue Akustikdecken dämpfen bei großem Andrang die enorme Geräuschkulisse.

Um mehr Raum für Tische und Sofas zu schaffen, wurden die Büros, die sich bisher im Zwischengeschoss befanden, im renovierten Dachgeschoss des Gebäudes untergebracht. Auch ein Proberaum für die Band des „TenSing“ Markgräflerland wurde dort eingerichtet. In der ersten Etage wurde eine Wand herausgerissen, um zwei kleinere Räume in einen großen zu verwandeln. Die mittlere Etage soll künftig für Klassen, große Gruppen und für Veranstaltungen zur Verfügung stehen.

Dank Vergrößerung der Verkaufstheke wurde zudem die Essensausgabe im Erdgeschoss optimiert. Die zweite, neue Eingangstür erleichtert den Zugang in das Gebäude. „Endlich müssen wir uns nicht immer so in den engen Flur quetschen“, freut sich die 13-jährige Schülerin Janyn.

Auch der Zugang zum Wintergarten hat sich deutlich gewandelt. „Der Bereich soll mit zum Café gehören und nicht mehr ausschließlich als Durchgang dienen“, erklärt Burkart. Möbliert ist der Eingangsbereich mit einer neuen, außergewöhnlichen Sitzgelegenheit aus Holz, die Jugendliche während der Projekttage in der Theodor-Heuss-Realschule selbst gebaut haben.

Wie die Schüler ist auch das Personal des Cafés begeistert: „Besonders über die Wärmedämmung und die Zentralheizung sind wir alle froh. Früher haben wir im Winter oft gefroren“, erzählt Burkart.

Die Gesamtkosten für die Arbeiten rund um das Domizil des Schülercafés belaufen sich auf rund 400 000 Euro. Hiervon konnte die Hälfte durch ein städtebauliches Förderprogramm finanziert werden – 80 000 Euro übernimmt die Stadt, 120 000 das Land. Für die restlichen 200 000 Euro kommt die Bürgerstiftung auf.

Fachwissen und Handwerkerleistungen wurden während der Umbauarbeiten in nennenswertem Maß kostenlos erbracht: „Oft wurden uns weniger Stunden berechnet, manchmal sogar nur die Materialkosten.“

Weil im Kamel-ion nur innerhalb der Ferien gearbeitet werden dürfe, werden die noch ausstehenden Arbeiten erst in den Herbstferien abgeschlossen, so Hovenbitzer. Der Außenbereich des Cafés soll laut Sybille Burkart im kommenden Jahr umgestaltet werden: „Mir ist es sehr wichtig, dass wir unseren Garten verschönern. Es gibt nicht viele Grünflächen auf dem Campus und die des Kamel-ions hat Verschönerungsbedarf.“