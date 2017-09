Lörrach Hermann übergibt Elektroautos

Von Markus Greiß

Lörrach. Damit die Stadt Lörrach bis 2050 wie geplant eine klimaneutrale Kommune wird, muss sich auch im Bereich Mobilität noch einiges bewegen. Einen zukunftsweisenden Weg zeigt die Firma „my-e-car“ auf, ein Gemeinschaftsunternehmen von Stadtmobil Südbaden und Energiedienst. Es unterhält in Südbaden eine Flotte von rund 70 Elektrofahrzeugen, die von der Allgemeinheit gebucht werden können.

„Ein herausragendes Angebot“, wie Landesverkehrsminister Winfried Hermann bei seinem Besuch in der Lerchenstadt am Samstag erklärte. Die Landesregierung möchte das E-Carsharing ausbauen. Daher fördert sie 40 Elektroautos von my-e-car mit insgesamt rund 330 000 Euro. „Es gibt keine andere Initiative, die so viel Geld vom Land bekommen hat“, sagte Hermann, der den Initiatoren des Projekts am Standort in der Haagener Straße einen neuen Renault Zoe 400 übergab.

Dessen reale Reichweite gab Martin Steiger, Geschäftsleitungsvorsitzender der Energiedienst Holding AG, mit 300 Kilometern an. Damit sei das Auto geeignet, die „Reichweitenangst“ vor Elektroautos zu zerstreuen. Sein leerer Akku lässt sich an einer Schnelladesäule binnen zwei Stunden aufladen. 90 solcher Schnelladestationen mit Naturstrom gibt es laut Steiger in Südbaden.

Bürgermeister Michael Wilke zeigte sich „sehr froh, mit my-e-car einen kompetenten Anbieter in Lörrach zu haben.“ Den Erfolg der Initiative führte er unter anderem auf die attraktiven Fahrzeugstandorte zurück. Die drei aktuellen Lörracher Standorte in der Konrad-Adenauer-Straße, am Engelplatz und in der Haagener Straße sollen durch einen weiteren im Haagener Neubaugebiet Belist ergänzt werden, so Wilke.

Mathias-Martin Lübke, Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtmobil Südbaden, bezeichnete Lörrach aufgrund des großen Angebots als „Hauptstadt des E-Carsharings“. Dies sei insbesondere das Werk der früheren Oberbürgermeisterin Gudrun Heute-Bluhm.

Die Fahrzeugübergabe bildete den Auftakt mehrerer Termine, die der Landesverkehrsminister Winfried Hermann am Samstag in Lörrach wahrnahm. Auf dem Programm standen noch eine Podiumsdiskussion auf dem Marktplatz, die Besichtigung einer möglichen Radschnellroute entlang der Wiese und der Besuch eines Indie-Popkonzerts im Hebelpark am Abend auf Einladung des Kreisverbands der Grünen.