Lörrach Herz für Familie und Vereine

Lörrach-Brombach (pad). Er gilt als engagierter Mitbürger mit vielseitigen Interessen, Familiensinn und einem ausgeprägten sozialen Engagement. Die Rede ist von Rolf Hecke, der gestern seinen 75. Geburtstag feierte. Der gebürtige Freiburger ist nach dem frühen Tod seiner Mutter bei seiner Tante in Brombach aufgewachsen. Er ließ sich in der Buchhandlung Maurath zum Kaufmann ausbilden und war schon in jungen Jahren ehrenamtlich aktiv. Als Freier Wähler gehörte Hecke von 2005 bis 2015 dem Ortschaftsrat an und ist seit 2007 Vorsitzender des evangelischen Kirchengemeinderats St. Germanus.

Mitglied der Feuerwehr ist er seit 1963 – zuletzt als Oberfeuerwehrmann, heute als Organisator in der Altersmannschaft. Während seiner 40-jährigen Aktivzeit war er 15 Jahre Schatzmeister und 30 Jahre Mitglied im Feuerwehrausschuss. Obendrein gehörte er zu den Gründern des Schlossgrabenfestes und wirkt noch immer beim Aufbau des Fasnachtsfeuers mit.

Dem Turnverein gehört Hecke seit 1956 an. Er leitete dessen Handballabteilung 22 Jahre lang und war als Jugendtrainer erfolgreich sowie als Schiedsrichter über zwei Jahrzehnte für den Südbadischen Handballverband. 13 Jahre war er Staffelleiter Landesliga, 20 Jahre gehörte er dem Bezirksfachausschuss Oberrhein an. Auf Verbandsinitiative von Hecke wurden 2004 das Handball-Länderspiel Deutschland-Schweiz und 2013 das U19-Länderspiel Deutschland-Schweiz in der Wintersbuckhalle ausgetragen.

Mitte der 1960er Jahre war der Jubilar Gründungsmitglied des Fördervereins Sporthalle Brombach. Er kümmerte sich 15 Jahre lang um die Schreibarbeit und führte von 2011 bis 2014 die Kassengeschäfte. Sein Rat war ebenfalls gefragt im IGTS-Vorstand.

Mit Umsicht und Geschick leitete Hecke lange Zeit die Hallen-Organisation in den Ortsteilen und gehört bis heute zu den Organisatoren des Lörracher Stadtlaufs.

Seit 2003 war er ehrenamtlicher Helfer als Fahrer bei der Tafel Dreiländereck. Außerdem hat er einen Rentnerjob bei Porsche. Vor kurzem war es ihm ein besonderes Vergnügen, den Millionsten „911er“ von der Schweiz in die Niederlassung Brombach zu steuern. Mittlerweile steht das Auto im Porsche-Museum Stuttgart.

Verheiratet ist der Familienmensch seit 1969 mit Erika Linnenbrügger. Aus der Ehe ging Sohn Michael hervor. Viel Freude machen dem Jubilar die beiden Enkelkinder Luca und Finja, die ihm Schwiegertochter Simone schenkte.

Den Glückwünschen schließen wir uns gerne an.