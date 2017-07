Lörrach Hilfe für Flüchtlinge

01:51 Früherer Bundeskanzler Kohl wird beerdigt

Straßburg - Zwei Wochen nach seinem Tod wird der frühere Bundeskanzler Helmut Kohl heute Abend in Speyer beigesetzt. Zuvor würdigen hochrangige Politiker und Staatsgäste bei einem europäischen Trauerakt in Straßburg seine Verdienste. Reden werden dort neben Kanzlerin Angela Merkel unter anderen EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und der ehemalige US-Präsident Bill Clinton. Ein Hubschrauber bringt den Sarg dann zurück in Kohls Geburtsstadt Ludwigshafen. Danach bringt ein Schiff den Leichnam Kohls nach Speyer. Im Dom findet dann die Totenmesse statt.

01:10 FC Bayern startet in Vorbereitung auf neue Saison

München - Der FC Bayern München nimmt heute die Vorbereitung auf die neue Fußball-Saison auf. Trainer Carlo Ancelotti schickt seine Spieler um 16.00 Uhr an der Säbener Straße auf den Platz. Allerdings werden dann noch viele Profis fehlen, die als Nationalspieler länger Urlaub haben oder zuletzt sogar noch bei der U21-EM und beim Confederations Cup im Einsatz waren. Weltmeister wie Thomas Müller und Mats Hummels sollen aber auflaufen. Kurz vor dem Trainingsauftakt wollen Ancelotti und sein neuer Co-Trainer Willy Sagnol über die Erwartungen an das Sommertraining sprechen.

01:06 Haftstrafe für Schauspieler Cromwell nach Protestaktion

Los Angeles - US-Schauspieler James Cromwell ist nach einer Protestaktion mit Klima-Aktivisten zu einer siebentägigen Haftstrafe verurteilt worden. Cromwell habe sich geweigert, eine Geldstrafe zu zahlen, teilte sein Anwalt Michael Sussman der dpa mit. Der Anwalt will das Urteil anfechten. Wenn ihm das nicht gelinge, dann werde Cromwell die Haftstrafe antreten, sagte Sussman. Cromwell war bei einer Sitzblockade vor einem im Bau befindlichen Gas-Kraftwerk mit weiteren Demonstranten festgenommen worden. Der Klimaschutz-Protest spielte sich im Dezember 2015 im US-Staat New York ab.

01:01 BDI-Chef: Bundesregierung muss Macron unterstützen

00:48 Mann eröffnet Feuer in New Yorker Krankenhaus - eine Tote

New York - Ein Mann hat in einem Krankenhaus im New Yorker Stadtteil Bronx das Feuer eröffnet, dabei eine Frau getötet und fünf weitere Menschen schwer verletzt. Kurze Zeit nach dem Angriff am Freitag im Bronx-Lebanon-Hospital tötete der Schütze sich selbst, wie Polizeichef James O'Neill sagte. Medienberichten handelte es sich um einen 45 Jahre alten Arzt und ehemaligen Angestellten der Klinik, der bei der Attacke einen weißen Arztkittel trug und sich zeitweise in einem der oberen Stockwerke verbarrikadierte. Das Motiv für die Tat ist noch unklar.