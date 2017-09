Lörrach Hilfe für Waisen aus Tschernobyl

Die acht vielversprechendsten sozialen Projekte von Kindern und Jugendlichen hat die Kinderhilfsorganisation „Children for a better World“ (kurz: Children) unlängst in Berlin für ihr gesellschaftliches Engagement mit dem „Children – Jugend hilft!“-Preis ausgezeichnet. Darunter war auch das Lörracher Projekt „Ferienkinder aus Weißrussland“.

Im Rahmen der Woche des bürgerschaftlichen Engagements hat die Münchner Kinderhilfsorganisation Children bei einer feierlichen Preisverleihung in der Kultur-Brauerei in Berlin die acht beispielhaftesten sozialen Projekte von jungen Engagierten gekürt. Ausgezeichnet wurden Projekte von acht- bis 21-jährigen Kindern und Jugendlichen, die sich für Menschen in Armut und Not einsetzen. Durch den Gewinn des „Children – Jugend hilft!“- Wettbewerbs sind die Projekte außerdem für den Deutschen Engagementpreis nominiert.

Projekt für Ehrenamtspreis nominiert

Eines der Siegerprojekte ist „Ferienkinder aus Weißrussland“ aus Lörrach. Die Jugendlichen des Projekts setzen sich für Waisenkinder aus Tschernobyl ein. Denn auch nach 30 Jahren sind die Nachwirkungen der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl zu spüren. Im Sommer lädt die Projektgruppe „Ferienkinder aus Weißrussland“ zehn Kinder nach Deutschland ein und hat sich dafür etwas Besonderes ausgedacht: Die Gruppe gestaltet aus ihren eigenen Talenten und Hobbys ein buntes Ferienprogramm mit Workshops zu Tanzen, Reiten und Rollkunstlauf.

Preisverleihung mit prominenten Gästen

Lisa-Marie Koroll hat den Jugendlichen des Projekts den Preis übergeben. Die Schauspielerin war neben weiteren prominenten Laudatoren wie Thomas Arnold, Paula Schramm und François Goeske vor Ort. KiKa-Moderator und Schauspieler Malte Arkona führte durch den Abend. Der Staatssekretär im Bundesjugendministerium Ralf Kleindiek eröffnete den Abend mit einer Rede.

Der Preis umfasst neben einer finanziellen Förderung der Projekte die exklusive Teilnahme an einem fünftägigen Camp, dessen Höhepunkt die Preisverleihung darstellte. Mit der Teilnahme an den Workshops des Camps und der finanziellen Förderung haben die jungen Projektmacher die Möglichkeit, ihre Projekte professionell weiterzuentwickeln. Gleichzeitig erfahren sie durch die Preisverleihung Anerkennung für ihr Engagement.

„Es war eine tolle Erfahrung, auf dem Camp zu sein. Wir haben sehr viele neue Informationen aus den Workshops gezogen, die sehr hilfreich für die Zukuft unseres Projekts sind“, sagt Donya (13 Jahre) vom Siegerprojekt „Ferienkinder aus Weißrussland“.

Empfang in Schloss Bellvue

Zum Abschluss des Camps hat Elke Büdenbender, Ehefrau des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, die Kinder und Jugendlichen noch feierlich in Schloss Bellevue empfangen. „Es hat mir wirklich große Freude bereitet, diese vielen jungen, engagierten Menschen zu treffen und mich mit ihnen über ihre tollen Ideen auszutauschen. Der Einsatz der jungen Preisträger ist beeindruckend. Sie sehen hin, wo es Probleme und Missstände gibt und übernehmen schon in jungen Jahren große Verantwortung. Mit innovativen Ideen, Mut und großer Motivation setzen sie sich in ihrer Freizeit für andere Menschen ein. Dieses Engagement verdient Anerkennung, denn es ist für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft essentiell“, sagte Büdenbender.

Weitere Informationen: www.children.de/jugendhilft