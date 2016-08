Nachrichten-Ticker

14:31 Staatsbegräbnis für Erdbebenopfer

Rom - Italien ehrt die Erdbebenopfer mit einem Staatsbegräbnis. Wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet, werden zur Trauerfeier morgen in der Stadt Ascoli Piceno die Spitzen des Staates erwartet, darunter Präsident Sergio Mattarella und Regierungschef Matteo Renzi. "Morgen ist der Tag der Trauer", sagte Parlamentspräsidentin Laura Boldini, die ebenfalls teilnehmen will. Nach der Erdbebenkatastrophe mit mindestens 267 Toten hat die Regierung in Rom den Notstand und für morgen einen Tag der nationalen Trauer ausgerufen.

14:30 "Spiegel": Vertrauliches Gespräch Merkels mit Kretschmann

Stuttgart - Rund ein Jahr vor der Bundestagswahl sollen sich Kanzlerin Angela Merkel und Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann vertraulich getroffen haben. Das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" berichtete von einem gemeinsamen Abendessen am Sonntagabend in Berlin. Kretschmann ist ein klarer Befürworter eines erstmaligen schwarz-grünen Bündnisses nach der Wahl 2017, auch CDU-Chefin Merkel gilt dafür als aufgeschlossen. Kretschmann hatte im März mit den Grünen die Landtagswahl in Baden-Württemberg gewonnen.

13:51 Schalke in Europa League gegen Salzburg, Mainz trifft auf Anderlecht

Monaco - Fußball-Bundesligist Schalke 04 trifft in der Vorrunden-Gruppe I der Europa League auf den österreichischen Meister RB Salzburg, OGC Nizza mit Ex-Bundesligatrainer Lucien Favre und FK Krasnodar aus Russland. Der FSV Mainz 05 hat mit dem RSC Anderlecht und AS St. Etienne ebenfalls sportlich attraktive Gegner erwischt. Zudem steht den Rheinhessen eine weite Reise bevor: Der dritte Mainzer Gegner in Gruppe C kommt aus Aserbaidschan und heißt FK Qäbälä. Das ergab die Auslosung in Monaco.

