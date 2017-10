Lörrach Hinter  dem  Hotel  heulten  die Wölfe

Nachrichten-Ticker

04:51 Sieben Tote durch Sturmtief - weiter Probleme bei der Bahn

Berlin - Reisende und Pendler müssen auch am Tag nach Sturmtief "Xavier" mit Zugausfällen, erheblichen Verspätungen und langen Wartezeiten an Bahnhöfen rechnen. Dass der Verkehr im Norden und Nordosten Deutschlands eingestellt wurde, könne sich auch auf das bundesweite Netz der Bahn auswirken, sagte ein Sprecher in der Nacht der Deutschen Presse-Agentur. Durch "Xavier" waren sieben Menschen ums Leben gekommen. Die ganze Nacht hindurch waren die Feuerwehren im Einsatz. Die Aufräumarbeiten gehen heute weiter.

04:47 Banken wandern wegen Katalonien-Konflikt ab

Barcelona - Der Konflikt um die nach Unabhängigkeit strebende spanische Region Katalonien zieht immer weitere Kreise. Auch der Bankensektor zieht nun Konsequenzen aus der unsicheren Lage: Die fünftgrößte Bank des Landes, Banco Sabadell, will aus der Region abwandern und ihren Hauptsitz nach Alicante an der Costa Blanca verlegen. Das entschied das Geldhaus bei einer Sondersitzung. Medien berichteten, die Großbank La Caixa wolle wahrscheinlich ebenfalls die Region verlassen und in Mallorcas Hauptstadt Palma umziehen.

04:16 Argentinien vor WM-Aus: Nur 0:0 im "Endspiel" gegen Peru

Buenos Aires - Der zweifache Weltmeister Argentinien droht nach fast 50 Jahren wieder eine Fußball-Weltmeisterschaft zu verpassen. Die Mannschaft spielte gegen den direkten Konkurrenten Peru nur 0:0. Das Team um Superstar Lionel Messi vom FC Barcelona fand kein Rezept gegen die Defensive der Gäste, Messi scheiterte in der 46. Minute am Pfosten. Als derzeit Sechster wäre Argentinien nicht in Russland 2018 dabei - am Dienstag muss das Team am letzten Spieltag in Ecuador antreten.

04:12 Mindestens 22 Tote bei Tropensturm "Nate" in Mittelamerika

Managua - Tropensturm "Nate" hat in Mittelamerika mindestens 22 Menschen getötet. Zwölf weitere galten zunächst als vermisst. Der Sturm sorgte in Costa Rica, Nicaragua und Honduras für starken Regen, Überschwemmungen und Erdrutsche. "Nate" zog in der Karibik die Ostküste von Honduras entlang und dürfte danach Kurs auf die mexikanische Halbinsel Yucatán nehmen. Die Regierung von Costa Rica rief den nationalen Notstand aus. Rund 5000 Menschen suchten vor den Überschwemmungen Schutz in Notunterkünften.

03:21 Atomkraftgegner blockieren Bahnstrecke im Münsterland

Gronau - Bei Gronau im Münsterland haben Atomkraftgegner eine Bahnstrecke blockiert. Sie wollen damit verhindern, dass ein Zug die Uranaufbereitungsanlage Gronau erreichen kann. In der Nacht begann die nordrhein-westfälische Polizei, die drei Aktivisten aus dem Gleisbett zu befreien. Die Zugstrecke blieb zunächst gesperrt. In der Anlage wird Uran für Brennelemente aufbereitet. Die Atomkraftgegner kritisieren, dass die Einrichtung trotz des beschlossenen Atomausstiegs eine unbefristete Betriebsgenehmigung besitze.