Der Rohbau mit seinen 20 Stockwerken steht. Demnächst wird Richtfest gefeiert. Und im Mai/Juni nächsten Jahres wird das „Hotel Stadt Lörrach“, das von Weitem mit seinem markanten Turm grüßt, eröffnet. Von Guido Neidinger Lörrach. „Wir eröffnen etwas später, als ursprünglich geplant, aber wir wollen nichts überstürzen. Alles soll perfekt sein, wenn wir starten“, erzählt Tobias Fischer. Dem Hoteldirektor, der im Moment noch „Baustellendirektor“ ist, macht es sichtlich Spaß, durch das Gebäude mit seinen 20 Stockwerken zu führen. Mit dem riesigen Bau-Fahrstuhl geht es zunächst ganz nach oben aufs Dach des imposanten Gebäudes. Aber das dauert. Nahezu an jeder Etage hält der Lift. Arbeiter steigen mit Maschinen oder Material ein und aus. Es geht zu wie in einem Bienenstock. Mehr als 100 Arbeiter sorgen auf der Baustelle dafür, dass das Hotel an der Belchenstraße, unmittelbar hinter dem Hauptbahnhof, mehr und mehr Gestalt annimmt. Betrieben wird das Vier-Sterne-Haus künftig von der RIMC Hotels & Resorts Gruppe aus Hamburg. 50 Hotels in elf Ländern – alle in der Vier- und Fünfstern-Kategorie – sind eine gute Visitenkarte für „Kompetenz, Erfahrung und Internationalität“ des Unternehmens, wie es in dessen Prospekt heißt. Mit dem „Hotel Stadt Lörrach“ kommt eine weitere Perle hinzu. Der Komplex auf dem früheren „Kinderspielplatz“ verfügt über 178 Zimmer und Suiten sowie 49 Boarding-Apartments im Nebenhaus entlang der Bergstraße. Alle Annehmlichkeiten eines modernen Vier-Sterne-Hauses sind vorhanden wie SPA-Bereich mit Fitnessraum, Saunen und Ruhebereich. Fast aus allen Stockwerken haben die Gäste einen grandiosen Ausblick. Dem trägt die Transparenz des Hotels mit viel Glas Rechnung. Zwei Beispiele sollen dies verdeutlichen. Für besondere Anlässe steht in der 19. Etage ein großzügig verglaster Veranstaltungsraum mit Logenblick Richtung Basel und über Lörrach hinweg zur Verfügung. Prunkstück bei den Zimmern ist eine 180 Quadratmeter große Suite, ebenfalls mit einem 1a-Ausblick. Das gilt auch für die Zimmer und Suiten zwischen 25 und 54 Quadratmetern. „Verlaufen kann der Gast sich bei uns nicht“, meint Fischer. Bedingt durch die Bauweise gibt es maximal zwölf Zimmer pro Stockwerk. Basel ausgenommen, entsteht in Lörrach die größte Hotelanlage bis Freiburg „mit einer Top-Aufenthaltsqualität“, betont Fischer und listet auf: Im Erdgeschoss befinden sich die großzügige Lobby mit der angrenzenden Bar und Brasserie sowie das Restaurant „Hebel“. Im 1. und 2. Obergeschoss schließen sich die Veranstaltungsbereiche mit mehreren Sälen an. Die Zimmer befinden sich zwischen der 3. und 18. Etage. Fitness, Saunen und den große Eventraum findet der Gast in der 19. Etage. Der Betreiber hat sich trotz der herrlichen Rundum-Sicht dagegen entschieden, die Dachebene hoch über Lörrach gastronomisch zu nutzen. „Kosten und Nutzen stehen in keinem Verhältnis zueinander“, nennt Tobias Fischer den Grund. Weit fortgeschritten ist auch schon das Boarding-House mit seinen 49 Apartments für Gäste, die längere Zeit in der Region zu tun haben und die private Atmosphäre ebenso zu schätzen wissen wie den Hotelanschluss. Zwischen Hochhaus und Boarding-House befindet sich das Restaurant mit 138 Plätzen. Das „Hebel“ ist auch für externe Gäste geöffnet. Es verfügt ebenso wie die Bar über eine bewirtete Terrasse, an die sich ein kleiner Hotelpark mit Innenhof-Charakter anschließt. Seine Berechtigung hat das Hotel laut Fischer nicht nur, weil Basel mit seinen vielen Großveranstaltungen direkt vor der Haustür liegt. „Der Bedarf ist auch auf deutscher Seite da. Viele Firmen warten nur darauf“, betont Fischer. An den Wochentagen sieht er sein Haus eher als Hotel für Geschäftsreisende und an den Wochenenden als niveauvolle Unterkunft für Ferienreisende. „Lörrach ist attraktiv und ein sehr guter Ausgangspunkt für Basel mit seinen vielen Angeboten, für Shopping-Touren, Veranstaltungen im Buirghof, den Besuch des Vitra Campus oder den Schwarzwald.“ Tobias Fischer wird das Hotel gemeinsam mit seiner Frau Irina führen: „Wir sehen uns als Gastgeber und legen Wert auf eine persönliche Note.“ Auch wenn Fischer durchaus „Respekt vor dieser Herausforderung“ hat, geht er voller Freude an die anspruchsvolle Aufgabe heran. Die dafür notwendige Professionalität bringt der gelernte Hotelkaufmann (siehe „Zur Person“) ebenso mit wie seine Frau. Wohl fühlen sollen sich im „Hotel Stadt Lörrach“ nicht nur die Gäste, sondern auch die 60 bis 70 Mitarbeiter, die demnächst eingestellt werden. „Das Interesse ist groß“, hat Fischer keine Sorge, qualifiziertes Personal zu bekommen. „Wir hatten sehr viele Initiativbewerbungen – aus der Region und darüber hinaus. Natürlich freue ich mich über jede weitere Bewerbung.“ Das größte Problem ist der enge Lörracher Wohnungsmarkt. Um dieses zu lösen möchte der Investor, die „Dr. K. H. Eberle-Stiftung“ mit Thomas Schwind an der Spitze am liebsten ein Mitarbeiterhaus bauen oder ein geeignetes Objekt kaufen. Den Angestellten will Fischer „ein möglichst gutes Arbeitsumfeld schaffen. Denn wenn die Mitarbeiter sich wohl fühlen, dann wird auch der Gast zufrieden sein“. Um optimale Arbeitsabläufe zu erreichen, ist Fischer fast täglich auf der Baustelle und nimmt in zahllosen Sitzungen Einfluss auf die Raumkonzeption. Er versetzt sich dafür sowohl in die Rolle der Mitarbeiter als auch der Gäste. „Das macht richtig viel Spaß“, hat Fischer offenbar seinen Traumjob gefunden. Und der wird ihm zusätzlich versüßt durch die gute Chemie mit den Leuten von RIMC. „Wir haben uns von Anfang an gut verstanden“, ist Fischer rundum zufrieden.