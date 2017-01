Lörrach. Gegensätze ziehen sich an. In Emmerich Kálmáns populärster Operette „Die Csardasfürstin“ spielen und singen adelige Herrschaften und leichte Mädchen gegeneinander an, kommt es zum Zusammenstoß der Kulturen: hier Spätfeudalismus und Wiener Palais, dort Bohème-Welt und Varieté: Mädis und Ladies.

Im Grunde ist es immer die gleiche Geschichte: Was nicht geht, das geht nicht. In diesem Fall: Adeliger und Chansonette. Aber am Schluss geht es dann doch. Keine Gemütsoperette ohne Happy End. Dass der blaublütige Edwin eine peinliche Affäre mit der Brettl-Diva Sylva Varescu hat, ist nicht standesgemäß. Gibt aber genügend Stoff für Operettenträume. Und zieht noch immer, wie ein voller Burghof beim Gastspiel der Operettenbühne Wien zeigte.

Der Operetten-erfahrene Heinz Hellberg (Stab schwingend am Pult und Regie führend) weiß, was das Publikum sehen will. In seiner Bühnenfassung gibt er ein bisschen Charleston contra Csardas hinzu, lässt die Protagonisten steppen und bringt so etwas zeitgenössischen Tanz rein. Jazzband drängt auf heimischen Csardas und Walzer: Kálmáns „Herzogin von Chicago“ lässt grüßen!

Auf der Bühne herrscht ordentliche Symmetrie der beiden Vertreter: Hochfeudales trifft auf Hochfideles. Die Mädis vom Chantant aus dem Budapester Orpheum, in denen der junge Graf Boni und der Lebemann Feri (mit schönem ungarischem Akzent: Csaba Fazekas) Stammgäste sind, können in dieser Produktion hübsch tanzen und flott die Beine heben.

Satirische Spitzen

Und wie es sich für eine gute Operetteninszenierung gehört, gibt es satirische Spitzen gegen den Hochadel (leicht vertrottelt: der Fürstenpapa Leopold von Viktor Schilowsky).

Fehlte anfänglich nur etwas die Champagnerlaune. Gerade im Tanzetablissement beim ersten Auftritt der Titelheldin. So hätte man sich mehr ungarisches Feuer von der Hauptfigur, der berühmten Chansonette Sylva Varescu (Kerstin Grotrian) gewünscht, wenn sie sich im Csardaskostüm dem Publikum mit ihrem Auftrittslied vorstellt: „Heia, heia! In den Bergen ist mein Heimatland“. Als verkleidete Gräfin und im Duett mit Edwin (Stefan Reichmann) konnte sie dann aufholen.

Gut gefallen hat das quicklebende Buffopaar, der schlaksige Bonvivant Boni (David Hojsak), der seine Komtesse Stasi (Susanne Hellberg) stemmt. Die beiden tanzen den anderen davon, wirbeln über die Bühne – beim Applaus unverkennbar die Publikumslieblinge. Dass auch die Fürstin (Judit Bellai) aus dem Revue-Bereich kommt, merkte man spätestens, als sie in Korsage das Tanzbein hebt.

Orchester, Chor und Ballett der Operettenbühne waren tadellos; das Bühnenbild wirkte im ersten Akt überraschend modern-sachlich und überhaupt nicht plüschig. Nach den Anlaufschwierigkeiten kriegte die Aufführung bald die Kurve und holte im zweiten und dritten Akt die nötige Schwungkraft, gute Laune, Walzertraum und Csardas-Ekstase nach. Dass die Stimmen nicht so kräftig über den großen Orchestergraben ins Parkett rüberkamen, hing womöglich mit der Bühnentiefe zusammen.