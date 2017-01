Die intensiven Niederschläge der vergangenen Jahre rückten das Thema Hochwasserschutz auch in Lörrach stärker in den Vordergrund. Die Stadt setzt derzeit mit dem Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“ und dem Fachbereich „Straßen/Verkehr/Sicherheit“ Schwerpunkte, um technische Hochwasserschutzmaßnahmen an städtischen Gewässern umzusetzen und neuralgische Stellen zu entschärfen.

Hauingen: Soormattbach In den vergangenen Jahren kam es in Hauingen immer wieder zu Überflutungen im Bereich der Nikolaus-Kirche, die teilweise nicht unerhebliche Schäden verursachten. Nach Überprüfung der Grundlagen wurden bereits einige Schwachpunkte behoben.

So wurde beispielsweise der Einlaufrechen vor der Verdolung, das bedeutet das Gewässer wird in einer Rohrleitung weitergeführt, verändert sowie ein weiterer Grobrechen im Bachoberlauf eingebaut. Im Einzugsgebiet des Soormattbachs wurden Gräben und Durchlässe teilweise optimiert, um ein unkontrolliertes Abfließen von Regenwasser in Extremsituationen bestmöglich zu verringern.

Weitere Schritte wie zum Beispiel die Verbesserung der Einlaufsituation an der Kirche oder ein Rückhaltebecken oberhalb der Bebauung werden derzeit untersucht und sollen in den kommenden Jahren umgesetzt werden. Haagen: Schwarzgraben Seit dem Bau des Hochwasserrückhaltebeckens Schwarzgraben gab es keine Überschwemmung mehr in Haagen. Allerdings ist bei einem gefüllten Becken die Ableitung eines stärkeren Hochwassers durch das Ortsgebiet nicht gewährleistet. Hier sind größere Baumaßnahmen notwendig. Derzeit wird vom städtischen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung überprüft, ob die Leitung in der Markgrafenstraße oder in der Hauinger und Eisenbahnstraße vergrößert werden müssen, um das Sicherheitsziel für ein 100-jährlichen Hochwasserereignisses zu gewährleisten. Salzert: Vorengele 2016 konnten die in dem Gebiet vorhandenen Verdolung und Gräben das anfallende Regenwasser aus dem Bereich Vorengele nicht komplett in das Hochwasserrückhaltebecken Stadtgraben einleiten.

So kam es dort trotz des ausreichend dimensionierten Beckens zu Überschwemmungen und Verunreinigungen in der Salzert- und Wallbrunnstraße. Die Verrohrungen werden vergrößert, die Einlaufsituationen hydraulisch optimiert sowie die Gräben ausgeräumt und bei Bedarf erweitert. Tüllingen Immer wieder kommt es am Tüllinger in den Bereichen Oberer Lettenweg, Haltinger Pfad und Wiedenmatt zu starken Sturzflutereignissen. In diesem Bereich existiert kein Taleinschnitt, der anfallendes Niederschlagswasser mit einem Becken zurückhalten könnte. Ein Eingriff in den Hang würde in verschiedene Erdschichten einschneiden und somit den Hang zum Abrutschen bringen, was verheerende Folgen hätte, betont die Stadt.

Hier könnte eine Lösung eine Vielzahl kleiner Maßnahmen darstellen, wie zum Beispiel die Aktivierung und Vergrößerung bestehender, privater Gräben, die hydraulische Verbesserung von Einläufen zu Verdolungen und Kanälen, die Vernetzung von verschiedenen Ableitungen, damit ungenutzte Volumenreserven ausgelastet werden, die Aufdimensionierung der Verdolung in einzelnen Bereichen und die Festlegung von städtebaulichen Maßnahmen sowie der entsprechenden Gestaltung der dort vorhandenen Straßen. Zur Erarbeitung konkreter Maßnahmen wurde in der Stadtverwaltung eine Projektgruppe eingesetzt. Brombach: Löhrgraben, Münchhäuslesgraben Im Zuge der ersten Überlegungen zur Erweiterung des Baugebiets Bühl wurde festgestellt, dass der Münchhäuslesgraben ab dem Zufluss des Löhrgrabens bereits im jetzigen Zustand verändert werden müsste.

Da aber dort aus der jüngeren Vergangenheit keine Hochwasserbeeinträchtigungen bekannt sind und die Erweiterung Bühl III bisher noch nicht zur Umsetzung kam, wurde die Gewässerstruktur an dieser Stelle bislang nicht verändert. Dies müsste spätestens erfolgen, wenn das Wohngebiet Bühl erweitert werden soll.

Eine Vergrößerung des Querschnitts des Münchhäuslesgrabens ist auf Grund der räumlichen Gegebenheiten nicht möglich. Vielmehr ist eine Entlastung dieses Bereichs durch eine neue Trassierung des Löhrgrabens in offener oder verrohrter Führung vorzusehen, um einen direkten Anschluss des Grabens direkt an die ausreichend dimensionierte Dorfbachverdolung zu ermöglichen, erläutert die Stadtverwaltung in ihrer Mitteilung.