17:46 Bund und Länder beraten über schnellere Abschiebungen

Berlin - Die Ministerpräsidenten der Länder sind mit Bundeskanzlerin Angela Merkel zusammengekommen, um über schnellere Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber zu beraten. Der Spitzenrunde im Kanzleramt liegt eine Beschlussvorlage vor, die unter anderem zentrale Unterbringungen von Asylsuchenden vorsieht, die voraussichtlich keinen Anspruch auf Schutz in Deutschland bekommen. Die Anreize für eine freiwillige Rückkehr sollen gestärkt werden. Ein neues "Zentrum zur Unterstützung der Rückkehr" von Bund und Ländern soll Sammelabschiebungen erleichtern.

17:45 Türkische Polizei stellt 24 Sprengstoffgürtel sicher

Istanbul - Die türkische Polizei hat bei einer Razzia in der südöstlichen Provinz Gaziantep vier mutmaßliche Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat festgenommen. Überdies stellten die Ermittler 24 Sprengstoffgürtel und 14 Kilogramm Sprengstoff sicher, dazu zwei Automatik-Gewehre, Munition und verschiedene andere für den Bombenbau benötigte Materialien. Dies meldet die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Eine weitere Razzia gegen mutmaßliche IS-Anhänger habe es auch in der osttürkischen Stadt Erzurum gegeben. Dabei seien 17 Verdächtige festgenommen worden.

17:24 Länder unterstützen Bund bei schnelleren Abschiebungen

Berlin - Vor Treffen im Kanzleramt: Bundesländer und Bundesregierung wollen ausreisepflichtige Ausländer schneller aus Deutschland abschieben. Nach internen Beratungen unterstützte die Länderseite entsprechende Vorschläge des Bundes. Ziel müsse sein, dass Menschen ohne Bleibeperspektive bereits nach wenigen Wochen aus Erstaufnahmeeinrichtungen in ihre Heimat zurückgeführt würden, sagte der Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern, Erwin Sellering. Einig sei man sich auch, das vom Bund vorgeschlagene Zentrum für Rückführungen zu unterstützen, sagte Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier.

17:11 Mindestens 13 Ditib-Imame sollen in NRW gespitzelt haben

Düsseldorf - Mindestens 13 Imame der türkisch-islamischen Union Ditib haben laut Verfassungsschutz aus Nordrhein-Westfalen angebliche Gülen-Anhänger an Ankara gemeldet. Die Namen von 33 bespitzelten Personen und 11 Institutionen aus dem Bildungsbereich seien an die staatliche türkische Religionsbehörde Diyanet geliefert worden. Das sagte NRW-Verfassungsschutzpräsident Burkhard Freier im Innenausschuss des Düsseldorfer Landtags. Auch Imame aus drei Moscheegemeinden in Rheinland-Pfalz hätten Informationen gesammelt.