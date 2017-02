20:43 Einigung im Länder-Tarifkonflikt auf mehr Geld in zwei Stufen

20:42 Außenamt: Türkei soll im Fall Yücel rechtsstaatlich vorgehen

Berlin - Das Auswärtige Amt hat an die Türkei appelliert, im Ermittlungsverfahren gegen den "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel rechtsstaatliche Regeln sowie Fairness einzuhalten. Yücel ist der erste deutsche Journalist, der seit Verhängung des Ausnahmezustandes in der Türkei in Polizeigewahrsam genommen wurde. Seinen Anwälten wurde gesagt, dass gegen ihn wegen Mitgliedschaft in einer Terrororganisation, wegen Terrorpropaganda und wegen Datenmissbrauchs ermittelt werde. Der 43-Jährige besitzt sowohl die deutsche als auch die türkische Staatsbürgerschaft.