Lörrach Im Dienste für die Armen

Schwester Karoline Meyer, Gründerin der „Fundación Cristo Vive“ (Christus lebt), setzt sich seit 49 Jahren für die Armen in Südamerika ein. Am Dienstag organisierte der Verein „Aktion Dritte Welt“ einen Vortragsabend, in dem sie ihre Projekte vorstellte.

Von Lara Hackmann

Lörrach. „Wir haben schon viel erreicht. Das alles konnte man sich vor ein paar Jahren noch gar nicht vorstellen“, erzählt die 74-Jährige Missionarin. Bei ihrem Besuch in Lörrach gibt sie sich bescheiden, als Reinhard Schmitt von der „Aktion Dritte Welt“ ihre vielen Auszeichnungen aufzählt.

Verkündung der Botschaft Jesu als großes Anliegen

Ein Kreuz über ihrem dunkelblauen Kleid ist ein Zeichen der Verkündung der Botschaft Jesu. Das ist ihr ein großes Anliegen. Auch der enge Kontakt mit den Zuhörern, den Mitgliedern und ihren Freunden ist ihr wichtig. Sie steht nahe beim Publikum, hält Augenkontakt und begrüßt jeden mit einem Kuss auf die Wange.

Mit ihren Projekten kämpft sie gegen das Elend in den Slums von Chile, Bolivien und Peru: „Unsere Dienste dienen den Ärmsten unter den Armen“, erklärt Schwester Karoline.

In Bolivien kümmert sich der Verein vermehrt um die Kranken: „Früher gab es eine hohe Kindersterblichkeit, wegen schlechter gesundheitlicher Versorgung. Heute kann eine schwangere Frau drei Mal in unser Gesundheitszentrum kommen.“ „Cristo Vive“ gründete eine Berufsschule in Bolivien, zwei Kindergärten und zwei Kulturzentren. „Zu der Berufsschule gehört auch ein Internat, weil die Schüler aus verschiedenen Gegenden kommen. Einer wohnte vorher sogar mit seiner Familie in einer Höhle.“, erzählt Schwester Karoline.

Trotz der vielen Geschichten über die Ungerechtigkeiten und das Elend wirkt die Ordensschwester zufrieden. Sie lächelt durchgängig. Es ist die große Leidenschaft an ihrer Arbeit, die ihr die vergangenen 49 Jahre ermöglichten: „Es ist meine innere Berufung. Ich trug es schon als Kindheitstraum im Herzen. Deshalb konnten wir bislang 22 000 Menschen vor Ort betreuen“, erzählt sie im Gespräch mit unserer Zeitung.

In Peru ist der Verein auf die Betreuung von misshandelten Frauen spezialisiert. „Und seit eineinhalb Jahren arbeiten wir sogar mit den Tätern, also den Ehemännern, zusammen – sozusagen eine therapeutische Behandlung für den Aggressor“, erklärt die Missionarin.

Vor Ort sind 25 Personen tätig.

Die Projekte in Chile bilden den Schwerpunkt der Arbeit des Vereins. Dort sind mittlerweile über 500 Mitarbeiter in sechs Arbeitsbereichen tätig. Aufgrund der schwierigen politischen Situation, musste der Verein vor Ort besonders aktiv sein: „1981 wurde unter Augusto Pinochet alles privatisiert. Das bedeutet: Wenn ich für Wasser nicht bezahlte, bekam ich keins. Noch immer gibt es viel zu tun. Deswegen lautet unser Auftrag: Die Welt miteinander bauen.“

Die von Schwester Karoline gegründete „Fundación Cristo Vive“ arbeitet in Chile eng mit dem Staat zusammen. Denn nur durch die staatliche Finanzierung ist eine Verbesserung der Lebensumstände überhaupt möglich. Momentan werden die Projekte in Chile mit sieben Millionen Euro unterstützt. Die Spenden aus Europa helfen dem Verein bei Engpässen, oder wenn der Staat nicht zahlen will.