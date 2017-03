Lörrach Im Einsatz für Migranten

Lörrach (ads). In der Sitzung der Internationalen Kommission stellte sich am Montag Inga Schwarz, die neue Integrationsbeauftragte der Stadt, vor. Ein Schwerpunkt der Sitzung war die anstehende Neuwahl der Kommission.

Neuwahl im Sommer

Die Internationale Kommission setzt sich für die Belange ausländischer Mitbürger ein. Im Sommer steht nach fünf Jahren eine Teil-Neuwahl an. Zehn Vertreter der ausländischen Mitbürger müssen neu gewählt werden, wie Bürgermeister Michael Wilke darlegte. Diese zehn künftigen Vertreter stellen ein Drittel der Kommission, der außerdem neun Stadträte sowie elf Vertreter von Institutionen wie Caritas oder dem türkischen Elternbeirat angehören.

In den kommenden Wochen werden die knapp 7000 volljährigen ausländischen Mitbürger angeschrieben und über die Arbeit der Internationalen Kommission informiert. „Die Kommission ist nur so gut wie die Menschen darin“, appellierte Wilke an alle potenziellen Interessenten. Mit einem Infostand am Alten Markt soll am 8. April weiter Werbung gemacht werden. Am 28. April bietet auch der Welcome-Treff im Nellie Nashorn Informationen darüber. Die zehn neuen Mitglieder sollen voraussichtlich in der Woche nach dem Sommerfest, das am 1. Juli stattfindet, von der Internationalen Kommission gewählt werden.

Integrationsbeauftragte

Neu bei der Stadt Lörrach ist die Integrationsbeauftragte Inge Schwarz. Die 33-Jährige, die an der Freiburger Albert-Ludwigs-Universität zum Thema Flüchtlingsströme forscht, wird künftig etwa 20 Stunden pro Woche in Lörrach aktiv sein. Sie habe ihre Tätigkeit in Freiburg etwas zurückgefahren, da das Engagement in der Flüchtlingshilfe ihr zu kurz gekommen sei, bekannte Inge Schwarz, die zuvor unter anderem im Asylzentrum Tübingen gearbeitet hat. Sie sehe ihre Aufgabe in Lörrach vor allen Dingen in der Projektkonzeption für Flüchtlinge, meinte sie auf eine entsprechende Nachfrage aus dem Gremium.

Bürgerdialog

„Der Umgang mit dem Fremden“ ist Thema eines Bürgerdialogs, den die Theatergruppe von Tempus fugit organisiert hat. Dabei sollen Flüchtlinge zwanglos miteinander und mit Bürgern aus Lörrach ins Gespräch kommen. Angedacht ist ein moderierter Gedankenaustausch, wie Theaterpädagoge Benjamin Böcke in der Kommissionssitzung erläuterte. Der Bürgerdialog findet am Samstag, 1. April, 10 bis 16 Uhr, im neuen Theaterhaus von Tempus fugit, Adlergässchen 13, statt.