Lörrach Im Gipfelglück

Vom 25. Juni bis 15. Juli findet in Lörrach nach einem Jahr Pause wieder das Stadtradeln statt. Bereits zum fünften Mal nimmt die Lerchenstadt am Wettbewerb des „KlimaBündnisses“ teil. In unserer Serie „Mein Stadtradeln“ lassen wir Teilnehmer zu Wort kommen, die über ihre Erlebnisse auf dem Velo und ihre Motivation berichten.



Von Wolfgang Grethler



Lörrach. Es stand außer Frage: Beim Stadtradeln 2017 bin ich wieder mit von der Partie! Wenn es sein muss, auch als Solofahrer, aber am liebsten wieder in der Gruppe mit meinen Polizeikollegen. Das Stadtradeln verbindet meinen Bewegungsdrang mit meiner Verbundenheit mit der Stadt, meiner Überzeugung für sorgsamen Umgang mit Energie und Umwelt sowie der Leidenschaft fürs Radfahren.



Das Konzept des Stadtradelns finde ich überzeugend – es motiviert ganz ohne Zwang zum Velofahren. Natürlich macht es in der Gruppe noch mehr Spaß, und der Anreiz, möglichst viele Kilometer zu sammeln, ist nochmal größer. Es geht nicht nur um einen selbst, sondern um die ganze Gruppe und den Vergleich zu den anderen Gruppen.



Radfahren hat einen ganz konkreten dienstlichen Bezug – Zweiradkriminalität und sicheres Radfahren bilden Arbeitsschwerpunkte in meinem Polizeirevier.



Radfahren, das ist für mich privat Ausgleich, Fitness, Gesundheitstraining, Naturerlebnis und vor allem Genuss in einem. Anfang der 90er Jahre sattelte ich nach einem Sportunfall im wahrsten Sinn des Wortes von den geliebten Ballsportarten aufs Rennrad um.



Auf die ersten Alpenpässe folgten bald Mountainbike-Marathons und Alpenüberquerungen. Ich finde es herrlich, sich die Berge mühsam zu erkämpfen und dann auf dem Gipfel stolz die Ruhe, das tief empfundene Glück und die wunderbare Aussicht zu genießen und auf mich wirken zu lassen.



Ich verspüre Demut und in diesen Momenten wird mir immer wieder bewusst, wie winzig ich bin.



Anfangs noch als „Radverrückter“ verschrien, teilen jetzt mehrere Kollegen vom Revier die Leidenschaft fürs MTB und gehen mit auf Tour in der heimatlichen Natur.



Eine ganz neue Erfahrung habe ich vor kurzem auf dem Trekkingrad gemacht: Zusammen mit meinem Sohn bin ich von zu Hause in zehn Tagen quer durch Frankreich nach Bordeaux pedaliert.



Unbeschreiblich, die Eindrücke von den herrlichen Landschaften, den ausnahmslos positiven Begegnungen mit hilfsbereiten, freundlichen Menschen und den schlichten Nächten im Zelt an den Ufern von Doubs und Dordogne. Über allem aber das erhabene Gefühl, gemeinsam, Vater und Sohn, auf zwei Rädern unterwegs gewesen zu sein und gemeinsam Berge überwunden zu haben.



Dies hat mich bestärkt, mir einen Traum zu erfüllen – mit dem Rad und dem Zelt will ich in nicht allzu ferner Zukunft nach Südamerika aufbrechen und mehr über Bolivien, Peru und Chile „erfahren“.

0