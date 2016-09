Seit einem Jahr herrscht großes Rätselraten, wie es auf der Baustelle Ecke Brühlstraße/Schützenstraße weitergeht. Seit Monaten tut sich in der weitgehend ausgehobenen Baugrube nichts mehr. Im Oktober aber sollen die Arbeiten wieder aufgenommen werden. Von Guido Neidinger Lörrach. Bereits vor gut einem Jahr fragte Petra Höfler (CDU) im Gemeinderat nach dem Stand der Dinge. Bürgermeister Michael Wilke konnte damals lediglich den Stillstand auf der Baustelle bestätigen. Wie es weitergehe, wisse er nicht. 15 Monate später hat Gerd Wernthaler (Grüne) das Thema erneut aufgegriffen und im Rathaus schriftlich die Frage gestellt: „Was ist hier der Sachstand"“ Die Antwort fiel auch diesmal ernüchternd aus. Sowohl die für die Stadtplanung zuständige Fachbereichsleiterin Monika Neuhöfer-Avdic als auch Astrid Loquai, verantwortlich für den Fachbereich Baurecht, konnten Wernthaler keine befriedigende Auskunft geben. „Die Gründe des Stillstands sind uns unbekannt“, antwortete Loquai. Grund zum Handeln sieht die Stadtverwaltung laut Loquai allerdings nicht. „Da die Baugrube ordentlich gesichert ist und keine Gefahr in Verzug besteht, gibt es für die Baurechtsbehörde derzeit keinen Handlungsbedarf“, schreibt sie. Wernthaler sieht das anders. Durch die Baustellenumzäunung sei der Bürgersteig um einen Meter schmäler „und genügt jetzt kaum noch den gesetzlichen Mindestanforderungen.“ Der Gehweg an der Schützenstraße sei „gar nicht mehr existent“. Recherchen unserer Zeitung brachten gestern etwas Licht ins Dunkel dieser Dauerbaustelle. Tobias Gehri, der Projektleiter des neuen Generalunternehmers, der für die Baumaßnahme zuständig ist, versicherte auf unsere Anfrage, dass die Bauarbeiten im Oktober wieder aufgenommen werden. Den Stillstand begründete Gehri hauptsächlich mit statischen Problemen. So müssten die Fundamente eines Nachbarhauses untergraben und abgefangen werden. Die dafür notwendigen statischen Berechnungen seien aber demnächst abgeschlossen. „Im Oktober können wir die Bauarbeiten fortsetzen“, zeigte Gehri sich zuversichtlich. Mehr noch: Bereits Ende nächsten Jahres können nach seiner Einschätzung die ersten Bewohner in das geplante Mehrfamilienhaus einziehen. Bauherr des Projektes ist die Firma APS aus Freiburg. Diese plant auf dem Grundstück Ecke Brühlstraße/Schützenstraße neben dem Penny-Discountmarkt ein Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage und überdachten Stellplätzen für den benachbarten Markt. „Zu dem Stillstand auf der Baustelle kam es wegen Unstimmigkeiten mit dem bisherigen Generalunternehmer.“ Das erklärte Roman Malinovsky von der Firma APS. Der Vertrag mit dem Unternehmen sei Mitte Juni gekündigt worden. Inzwischen habe man einen neuen Partner gefunden. Auch Malinovsky geht davon aus, dass das Projekt mit 21 Eigentumswohnungen Ende nächsten Jahres bezugsfertig ist. Malinovsky nannte noch einen anderen Grund für die erhebliche Bauverzögerung. Die Entsorgung von Altlasten, unter anderem Erdtanks einer früheren Tankstelle auf diesem Gelände, habe deutlich mehr Zeit in Anspruch genommen, als ursprünglich geplant.