Lörrach Im Stadl geht wieder die Post ab

Nachrichten-Ticker

21:06 Totale Sonnenfinsternis in den USA fasziniert Millionen

Washington - Ob live, am Fernseher oder via Internet: Viele Millionen Menschen weltweit haben die totale Sonnenfinsternis in den USA bestaunt. Sie startete um 19.16 Uhr deutscher Zeit im Bundesstaat Oregon, als der Kernschatten die US-Westküste erreichte. Dabei wurde es für etwa zwei Minuten dunkel. Von Oregon aus zog die totale Finsternis dann etwa 90 Minuten lang in einem rund 100 Kilometer breiten Streifen über den Kontinent, um sich in South Carolina in den Atlantik zu verabschieden.

20:49 Anschläge in Spanien: Haupttäter und gesuchter Imam sind tot

Barcelona - Vier Tage nach den Anschlägen in Spanien mit insgesamt 15 Toten sind alle bisher bekannten Mitglieder der islamistischen Terrorzelle tot oder in Haft. Die katalanische Polizei erschoss den als Haupttäter beschuldigten 22 Jahre alten Younes Abouyaaquoub in dem kleinen Ort Subirats. Auch der als Kopf der Terrorzelle gesuchte Imam Abdelbaki Es Satty ist tot, wie der katalanische Polizeichef Josep Lluís Trapero bestätigte. Der Mann sei wie vermutet bei der Explosion in einem Haus in Alcanar ums Leben gekommen. Dort sollen die Terroristen ihre Anschläge geplant haben.

20:46 Becker und Rittner sollen im DTB Head of Tennis werden

Berlin - Boris Becker soll nach dpa-Informationen im DTB die Verantwortung für das gesamte deutsche Herren-Tennis übernehmen. Als sogenannter Head of Tennis solle der dreimalige Wimbledonsieger auch Davis-Cup-Teamchef Michael Kohlmann vorgesetzt sein, wie auch "Bild" berichtete. Die bisherige Fed-Cup-Teamchefin Barbara Rittner soll künftig die gleiche übergeordnete Funktion wie Becker für die deutschen Damen ausfüllen. Die deutsche Damen-Auswahl soll dann als Teamchef Jens Gerlach betreuen, früher Trainer der russischen French-Open-Siegerin Anastassija Myskina.

20:13 Spanische Polizei bestätigt Tod des gesuchten Imams

Barcelona - Der wegen der Terrorattacken in Spanien gesuchte Imam Abdelbaki Es Satty ist tot. Er sei bei der Explosion vergangenen Mittwoch in Alcanar südlich von Barcelona getötet worden, bestätigte der Polizeichef von Katalonien. In dem Haus in Alcanar sollen die Terroristen ihre Anschläge vorbereitet haben.

19:55 Taylor Swift postet rätselhaften Clip

Los Angeles - Die US-Sängerin Taylor Swift meldet sich nach einem mehrtägigen Blackout in ihren Social-Media-Profilen mit einem mysteriösen Videoclip zurück. Der Popstar postete auf Instagram und Twitter einen zehnsekündigen verzerrten Clip, der möglicherweise den Schwanz einer Schlange zeigt. Eine Erklärung dazu lieferte sie zunächst nicht. Am Freitag hatte Swift sämtliche Inhalte ihrer Profile in den sozialen Netzwerken gelöscht. Fans und Branchenkenner spekulierten, dass Swift möglicherweise neue Musik bekanntgeben werde.