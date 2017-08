Lörrach Immer eine Reise wert

Lörrach. Bereits zum 125. Mal ist der Berlin-Club Dreiländereck Lörrach kürzlich mit einer Gruppe in die Hauptstadt gereist. Wie in den vergangenen 40 Jahren organisierte der Berlin-Club wieder eine interessante Busreise.Der Besuch war so geplant, dass die Besucher, sowohl über die Geschichte der Stadt als auch über das Leben in einer Großstadt informiert werden.

Dazu gehörte ein Besuch in der Humboldt- Box in der die Teilnehmer über das Berliner Schloss, das zur Zeit wieder aufgebaut wird, über die Geschichte und den Baufortschritt informiert wurden. Es folgte eine Besichtigung des Roten Rathauses und des Nikolaiviertels.

Um die Stadt aus der Froschperspektive zu sehen, wurde bei schönstem Wetter eine Schifffahrt auf der Spree durch das Nikolai- und Regierungsviertel zum Schloss Charlottenburg unternommen.

Am nächsten Tag stand ein Besuch im Bundestag auf dem Programm. Die Debatte über neue Gesetze war ein Erlebnis für die Teilnehmer, der Höhepunkt war dann aber der Besuch der großen Glaskuppel auf dem Dach. Von dort hat man einen tollen Überblick über die Stadt. Der Abend klang anschließend im Friedrichstadtpalast mit einer Revue aus.

Am nächsten Tag wurden die Reisenden in der Bernauer Straße, der Gedenkstätte für die Berliner Mauer, an die Teilung der Stadt erinnert. Anschließend bekamen die Teilnehmer im Bundeskanzleramt einen Einblick in die Schaltzentrale der Macht. Auf dem Zille-Schiff wurden ihnen danach das typische Berliner Leben in den 1920er-Jahren vorgeführt.

Nach dem wilden Treiben einer Großstadt war der Besuch im Spreewald mit einer Bootsfahrt eine echte Erholung. Hier konnten die Teilnehmer die Seele baumeln lassen.

Auch bei der 125. Berlinfahrt darf ein Besuch in Potsdam nicht fehlen. Mit einer Stadtbesichtigung inklusive Holländischem Viertel und einem Spaziergang durch die Gärten des Schlosses Sanssouci wurde der organisierte Teil der Reise abgeschlossen.

Am letzten Tag hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, auf eigene Faust die Stadt zu entdecken.