Lörrach „Immer hoch motiviert“

Von Markus Greiß

Wenn andere Jugendliche womöglich in die Kneipe gehen, treffen sie sich zum Sport: Die 14-bis 18-jährigen Teilnehmer des Nachtsport-Projekts. Zum Saisonabschluss haben sich am Samstagabend rund 90 Jugendliche in der Neumatthalle getroffen, um ihr Abschluss-Fußballturnier auszutragen.

Lörrach. Im Winterhalbjahr erwartet die Teenager freitag- und samstagabends zwischen 21.30 und 24 Uhr ein vielfältiges, kostenloses Sportprogramm unter anderem mit Fußball, Basketball und Fitness. Freitags öffnen dafür die Sporthalle auf dem Salzert und samstags die Neumatthalle ihre Pforten.

Zehn Mannschaften, davon sogar eine aus Frankreich, gingen nun zum Saison-Finale an den Start und spielten jeweils fünf Minuten gegeneinander. „Beim Abschlussturnier sind alle immer hoch motiviert“, erklärte Michael Granzow, der das Projekt seit drei Jahren für den von der Stadt Lörrach beauftragten Sozialen Arbeitskreis leitet.

Stadt und SAK wollen mit dem seit elf Jahren existierenden Nachtsport Jugendlichen ein „offenes, niederschwelliges Angebot“ machen. Man kann an den angebotenen Sportarten teilnehmen oder aber auch einfach zuschauen und chillen. Drogenfrei, gewaltfrei und partizipativ – diese Schlagwörter charakterisieren laut Granzow das Projekt, das einen Baustein der Suchtprävention der Lerchenstadt darstellt.

Granzow macht eine einfache Rechnung auf: „Die, die Sport machen, machen draußen keinen Sch…“. Dafür, dass drinnen die Regeln eingehalten werden, sorgen in erster Linie die Jugendlichen selbst. Granzow kann sich auf ein Helfer-Team von rund 40 größtenteils männlichen Jugendlichen stützen, das sich aus den Sportteilnehmern rekrutiert. Die interessierten Helfer durchlaufen in mehreren Jahren eine Laufbahn vom Junior-Coach über den Coach bis hin zum volljährigen Abendleiter, der die Veranstaltungen als Verantwortlicher anleitet. Die Coachs führen am Eingang eine Teilnehmerliste, achten darauf, dass weder Alkohol noch Drogen in die Hallen kommen, betreiben den Kiosk, betreuen die Sportler und schauen, dass die Einrichtungen ordentlich verlassen werden. Reklamationen gibt es nur ganz selten. „Ich bin sehr zufrieden“, lautet denn auch Granzows Fazit.

Jetzt macht der Nachtsport erst einmal Sommerpause, doch Granzow plant schon für den Saisonstart im Oktober. Ihm schwebt vor, an einzelnen Abenden besondere Sportarten vorzustellen – Tanz, Selbstverteidigung, Parcourslauf könnten auf dem Programm stehen. Im nächsten Winter wird sportbegeisterten Jugendlichen freitags- und samstagabends also wieder einiges geboten.