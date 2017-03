Lörrach „Immer schneller besser sein“

02:45 Bericht: US-Regierung erschwert Visa-Prozess erheblich

Washington - Die US-Regierung erschwert nach einem Bericht der "New York Times" für Millionen Besucher aus aller Welt den Zugang in die Vereinigten Staaten. Unter Berufung auf interne Mitteilungen von Außenminister Rex Tillerson an alle US-Botschaften weltweit heißt es, mit Ausnahme von 38 Ländern - darunter Deutschland und fast ganz Europa - würden die Sicherheitschecks für Visa nun erheblich ausgeweitet. Deutsche Besucher können weiterhin unter dem Visa-Waiver-Programm einreisen, für sie ändert sich nichts.

02:44 Wahlkampf im Saarland nähert sich dem Ende - Schulz-Auftritt

Saarbrücken - Im saarländischen Wahlkampfendspurt setzen die Parteien auch heute auf Schützenhilfe aus der Bundespolitik. Nach dem Auftritt der CDU-Vorsitzenden und Kanzlerin Angela Merkel gestern kommt auch SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz noch einmal ins kleinste deutsche Flächenland. Geplant sind heute gleich mehrere Auftritte mit der Spitzenkandidatin seiner Partei für die Landtagswahl am Sonntag, Anke Rehlinger. So soll unter anderem ein großflächiges Wahlplakat in Saarbrücken enthüllt werden. Linke und AfD planen Wahlkampfveranstaltungen in Saarbrücken.

02:06 Germanwings-Absturz: Vater von Copilot tritt vor Presse

Berlin - Zwei Jahre nach dem Germanwings-Absturz will der Vater des Copiloten heute erläutern, warum er nicht an eine Selbsttötung seines Sohnes als Absturzursache glaubt. Genau am Jahrestag tritt Günter Lubitz in Berlin vor die Presse. Am 24. März 2015 saß sein Sohn Andreas Lubitz allein im Cockpit einer Maschine der Lufthansa-Tochter Germanwings, die an einem Berg in den südfranzösischen Alpen zerschellte. Alle 150 Menschen an Bord des Airbus starben. Die Ermittler gehen von einer absichtlichen Tat und einem Alleinverschulden des 27-Jährigen aus.