Lörrach In die Zukunft investiert

Nachrichten-Ticker

05:01 Auftakt zum Superwahljahr Europas: Niederlande wählen neues Parlament

Den Haag - Zum Auftakt des europäischen Superwahljahres sind rund 13 Millionen Niederländer dazu aufgerufen, heute ein neues Parlament zu bestimmen. Vor den Wahlen in Frankreich und Deutschland schaut Europa auf das Abschneiden der Partei von Geert Wilders. Der Rechtspopulist hatte einen Wahlkampf gegen Islam, Migration und die EU geführt. Es wird befürchtet, dass ein Erfolg für seine Partei anderen anti-europäischen Bewegungen und Parteien in der EU Auftrieb geben könnte. Premier Mark Rutte appellierte an seine Landsleute, dem "falschen Populismus" in Europa eine Absage zu erteilen.

04:51 Trauergottesdienst in Herne für Mordopfer Jaden und Christopher

Herne - In Herne wird am Nachmittag in einem ökumenischen Trauergottesdienst der beiden Mordopfer gedacht. Der 19 Jahre alte Marcel H. hatte in der vergangenen Woche gestanden, den neunjährigen Nachbarsjungen Jaden sowie den 22 Jahre alten Bekannten Christopher getötet zu haben. Die Kirchen rechnen mit großer Anteilnahme. Angehörige, Freunde und Nachbarn sowie Mitschüler und die Lehrerin von Jaden werden zu der Gedenkveranstaltung erwartet. Der Gottesdienst in der etwa 500 Menschen fassenden Herz-Jesu-Kirche wird über Lautsprecher auch auf den Vorplatz übertragen.

04:50 Trumps Steuerunterlagen aus dem Jahr 2005 veröffentlicht

Washington - Dem US-Sender MSNBC ist eine Steuererklärung von US-Präsident Donald Trump aus dem Jahr 2005 zugespielt worden. Das Dokument zeige, dass Trumps Unternehmenskonsortium damals 150 Millionen Dollar Gewinn gemacht und 38 Millionen Dollar an Steuern bezahlt habe, berichtete der Sender. Ob aus den Unterlagen brisante Details, etwa zu Geschäftsbeziehungen nach Russland - herauszulesen sind, ist noch nicht bekannt. Der Sender CNN berichtet, das FBI wolle heute bekanntgeben, ob die Bundespolizei eine Untersuchung zu Trumps Verbindungen nach Russland während des Wahlkampfes einleite.

04:13 Vier von fünf Deutschen sind für Abzug der Bundeswehr aus der Türkei

Berlin - Vier von fünf Deutschen befürworten einen Abzug oder die Verlegung der in der Türkei stationierten Bundeswehrsoldaten. Das hat eine Umfrage des Instituts Civey im Auftrag der "Welt" ergeben. Die Befürworter teilen sich demnach in zwei Gruppen auf: 40,8 Prozent würden die Bundeswehrsoldaten in ein anderes Land verlegen, 38,8 Prozent nach Deutschland abziehen. Etwa 270 Bundeswehrsoldaten sind auf den Luftwaffenstützpunkten Konya und Incirlik in der Türkei am internationalen Anti-Terror-Einsatz gegen die Terrormiliz IS beteiligt.

03:57 Kopfhörer explodieren auf Flug: Australierin leicht verletzt

Sydney - Auf dem Heimflug aus China sind einer Australierin die Kopfhörer explodiert und in Flammen aufgegangen. Die Frau kam mit leicht versengten Haaren, Rauchspuren am Hals und im Gesicht sowie Brandblasen an der rechten Hand davon. Nach Angaben der australischen Flugsicherheitsbehörde ATSB war die Australierin an Bord einer Maschine von Peking nach Melbourne und hörte über die eigenen Kopfhörer Musik. Etwa zwei Stunden nach dem Start gab es einen Knall. Die Passagierin warf die batterie-betriebenen Kopfhörer sofort auf den Boden. Dort wurde der Mini-Brand mit einem Glas Wasser gelöscht.