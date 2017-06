Lörrach Infoabend zum „Hasenloch“

Lörrach. Das Regierungspräsidium (RP) Freiburg stellt die Ergebnisse der Machbarkeitsuntersuchung für eine Umgestaltung des Knotenpunktes Lörrach-Mitte am „Hasenloch“ bei einer Bürgerinformation am Montag, 19. Juni, 19.30 Uhr, in der Alten Halle Haagen vor.

Für die Anschlussstelle Lörrach-Mitte der A 98 hat das RP eine Machbarkeitsuntersuchung in die Wege geleitet, wie das vielbefahrene „Hasenloch“ optimiert werden kann. Dabei wurden vom beauftragten Ingenieurbüro Rapp Trans Freiburg und Rapp Regioplan Konstanz die analysierten Verkehrsbelastungen und die verschiedenen Lösungsmöglichkeiten untersucht. Es wurden zunächst 18 Vorschläge geprüft, die in vier Varianten vertieft wurden. So wurde zum Beispiel eine niveaufreie Führung der B 317 mit Tunneln oder die Auflösung der Anschlussstelle in zwei Teilknotenpunkte durchgespielt.

Neben der Vorstellung der einzelnen Varianten stehen die Planer des Regierungspräsidiums am Informationsabend auch für Fragen der anwesenden Bürger zur Verfügung.

Von Seiten der Stadt Lörrach werden Oberbürgermeister Jörg Lutz und Bürgermeister Michael Wilke an der Veranstaltung teilnehmen. Die Stadt Lörrach drängt seit Jahren auf eine Optimierung des häufig überlasteten Verkehrtsknotens.